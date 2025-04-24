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ИИ подберет подходящие планировки квартир для покупателей «Самолета»

«Самолет» разработал решение на основе искусственного интеллекта (ИИ), которое подбирает для покупателей планировки квартир, отвечающие их индивидуальным предпочтениям. ИИ анализирует действия клиента и предлагает в режиме реального времени из всего обилия планировочных решений на сайте только те, которые могут быть ему интересны. Персонализированные рекомендации упрощают процесс выбора и позволяют экономить время. Об этом CNews сообщили представители ГК «Самолет».

В основе нового решения лежит архитектура, которая обеспечивает параллельную обработку двух потоков информации и многоступенчатую систему ранжирования данных. Одна часть модели анализирует «цифровой след» и поведенческие паттерны покупателя на сайте: историю просмотров, действия, предпочтения по географии и т.д. Она реализована на основе рекуррентной нейросети. Вторая часть модели – это полносвязная нейросеть, обрабатывающая характеристики квартиры от базовых (количество комнат, этаж, площадь, стоимость и т.д.) до более сложных, таких как удаленность от основных магистралей, наличие зеленых зон рядом, развитость инфраструктуры и т. д. На выходе модель сравнивает результат двух потоков, представленных в виде числовых векторов, и на основе расстояния между ними определяется релевантность — чем ближе векторы, тем выше уровень рекомендации.

Специалисты «Самолета» за месяц разработали модель и обучили ее с использованием подхода metric learning, т.е. так, чтобы векторы пользователя и интересной ему планировки были максимально близки, а с неподходящей — максимально различны. Это позволяет в дальнейшем выполнять поиск с минимальной задержкой при ответе. В рамках обучения модель использовала для анализа более 700 тыс. действий пользователей сайта.

«Искусственный интеллект сегодня помогает быстро понять, что именно хочет найти покупатель, и предлагает результат, который соответствует потребностям конкретного пользователя и учитывает множество факторов. Запрос на персонализацию велик во всех отраслях, и, приходя к нам, покупатель должен работать с лучшими практикам рынка. Именно поэтому «Самолет» не только активно внедряет новые технологии, но и применяет самые современные подходы к их созданию. Например, использование двухбашенной архитектуры при работе с нейросетью. Система индивидуальных рекомендаций по планировкам квартир удобна и покупателю, и компании. Клиент сразу получает релевантные предложения, у него нет риска потеряться в количестве вариантов, фильтрах и опциях. Время – один из самых ценных ресурсов, и технологии помогают его беречь, а для девелопера использование решений с ИИ при составлении персональных рекомендаций увеличивает удовлетворенность покупателя и минимум в два раза повышает конверсию. Мы продолжим внедрять новые сервисы и обучать модель на новые целевые действия», — отметил Кирилл Храпов, коммерческий директор группы «Самолет».

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