PIX Robotics запускает модель OEM лицензирования для платформы бизнес-аналитики PIX BI

PIX Robotics, разработчик решений для автоматизации и аналитики, объявляет о запуске модели лицензирования OEM для платформы бизнес-анализа PIX BI. Новая модель сотрудничества открывает возможности для компаний интегрировать инструменты аналитики и визуализации данных PIX BI в свои продукты под собственной торговой маркой. Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics.

PIX BI — это российская self-service платформа. Она помогает компаниям управлять данными, обнаруживать новые закономерности и внедрять решения для бизнеса.

OEM-подход предоставляет компаниям гибкость в реализации аналитических решений, позволяя адаптировать технологии PIX BI для самых разнообразных целей. Например, разработчики программного обеспечения могут встроить аналитический модуль в свое решение, чтобы пользователи могли анализировать данные, не выходя из системы. Аналитические агентства могут использовать платформу для подключения различных источников данных, создавая готовую аналитику, доступную по подписке. Интеграторы находят применение PIX BI, предоставляя SaaS-доступ к аналитическим инструментам в рамках крупных проектов цифровизации.

Кроме того, PIX BI может стать частью оборудования, дополняя его функционал. Производители устройств, таких как кофемашины, интегрируют платформу для анализа данных, например, о пиковых часах потребления и количестве приготовленных чашек кофе. Это дает конечным пользователям новые возможности по управлению своими процессами и принятию решений, а бизнесу — конкурентные преимущества и уникальную ценность.

Платформа PIX BI создана для того, чтобы облегчить работу с данными. Это система бизнес-аналитики, которая позволяет собирать, анализировать и визуализировать данные, помогая принимать стратегические, тактические и управленческие решения. Инструменты платформы обеспечивают пользователям возможность оперативно обрабатывать данные внутри продукта и наглядно представлять их в удобном формате.

Такая функциональность позволяет компаниям не только экономить ресурсы, но и повышать безопасность данных, избегая необходимости их передачи в сторонние системы. При этом наглядность и удобство визуализации значительно улучшает пользовательский опыт, делая процесс принятия решений интуитивным и эффективным. PIX BI помогает бизнесу ориентироваться в огромных объемах информации, фокусируясь на ключевых метриках и открывая точки роста.

«С выходом OEM-лицензии на платформу PIX BI мы делаем аналитику еще более доступной и гибкой», — сказал Владимир Иткин, директор по продажам PIX BI. — «Компании любого профиля могут теперь предложить своим клиентам мощный аналитический инструментарий, экономя время на разработку и повышая ценность своих решений».