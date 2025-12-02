Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186312
ИКТ 14452
Организации 11210
Ведомства 1493
Ассоциации 1070
Технологии 3534
Системы 26431
Персоны 80243
География 2981
Статьи 1571
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2741
Мероприятия 877

Никишина Вера


СОБЫТИЯ


02.12.2025 Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта 1
29.07.2024 Группа «Зетта Страхование» внедряет решение PIX BI в рамках масштабного проекта по управлению данными 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Никишина Вера и организации, системы, технологии, персоны:

PIX Robotics - Пикс Роботикс 129 1
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 40 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 397 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5998 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 551 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2404 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5244 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33930 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57162 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6875 1
PIX Robotics - PIX BI - PIX Self-service 65 1
Иткин Владимир 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 156500 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6242 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1404108, в очереди разбора - 733704.
Создано именных указателей - 186312.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще