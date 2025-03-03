«Авито Работа»: 72% россиян начинают карьеру в студенческом возрасте

Сервис «Авито Работа» провел опрос 10 тыс. россиян, чтобы узнать, как молодые специалисты строят свою карьеру во время обучения в высших и средних специальных учебных заведениях. Оказалось, что 72% респондентов, проходивших обучение в вузах или ссузах, уже в студенческие годы получили свой первый профессиональный опыт. Причем о совмещении работы и учебы чаще рассказывали россияне старшего поколения — в возрасте 55-64 лет (77%) и старше 65 лет (82%). Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Согласно результатам исследования, больше всего респондентов, получивших первый опыт работы во время учебы, оказалось среди специалистов в сфере продаж и управления недвижимостью: 89% опрошенных представителей этой области начали свою карьеру еще в студенческие годы. Одни из самых высоких показателей начавших карьеру в студенчестве также наблюдается среди специалистов по управлению персоналом (86%) и работников автомобильного бизнеса (84%).

Представители профессиональных сфер, наиболее часто получавшие опыт работы во время учебы в вузах и ссузах

Исследование также показало, что из 10 тыс. участников опроса 41% опрошенных проходили обучение в вузах, 35% — в колледжах, техникумах или училищах, а 7% получали и высшее, и среднее специальное образование. 5% респондентов продолжают учиться в вузах или ссузах в настоящий момент.

Стажировки и практики во время обучения остаются самым популярным форматом трудовой деятельности среди студентов и выпускников: такой путь профессионального развития выбрали 39% респондентов. Этот формат занятости чаще выбирают учащиеся ссузов — о получении опыта стажировок во время учебы рассказали 47% выпускников техникумов и колледжей по сравнению с 36% обладателями высшего образования.

Чуть менее пятой части (18%) опрошенных начали работать по специальности уже с первых курсов, еще 14% сделали это на последних курсах. Студенты вузов чаще говорили о том, что начали свою карьеру с первых курсов обучения: среди них 22% респондентов находили работу по специальности, а среди учащихся ссузов этот формат выбирали 14% опрошенных.

13% студентов и выпускников подрабатывали не по специальности в других сферах, а 12% находили временную или частичную занятость по специальности, например, в формате фриланса или сезонной работы во время каникул. Подработки также оказались более популярным вариантом занятости среди студентов и выпускников вузов: 13% из них находили частичную занятость по специальности, при этом сейчас по профессии подрабатывают 16% студентов вузов. 15% респондентов, окончивших вуз, подрабатывали в других сферах, а среди тех, кто еще учится, такой вариант подработки выбрал 21% опрошенных. Выпускники ссузов подрабатывали реже — о подобном опыте рассказали 10% и 11% опрошенных соответственно.

Еще часть студентов выбирали полную занятость не по специальности с первых курсов (9%) и на последних курсах обучения (5%), а также проходили стажировки и практики по другому профилю (4%).