VK Education сообщил о росте числа преподавателей из бизнеса в российских вузах

За последние два года количество преподавателей из бизнес-среды выросло — об этом сообщили 71% опрошенных представителей российских вузов. 23% считают, что показатель остался на том же уровне, 6% отметили снижение. 82% респондентов заявили о росте количества практики и реальных кейсов от бизнеса, интегрированных в образовательные программы. 12% считают, что количество практики осталось на том же уровне, 6% — уменьшилось. Такие результаты показал опрос VK Education среди представителей 40 российских вузов. Об этом CNews сообщили представители VK.

Опрос также показал, что преподаватели из бизнеса чаще всего работают в ИT-сфере (70%), маркетинге, рекламе и медиа (50%). Далее следуют сферы искусства и культуры (38%), финансов (35%) и телекоммуникаций (17%).

По оценкам опрошенных VK экспертов, участие преподавателей из бизнес-среды помогает адаптировать учебные программы к современным требованиям рынка труда, повысить практическую ориентированность программ обучения и облегчить процесс трудоустройства выпускников. Точный запрос от отрасли или компании позволяет вузам лучше настраивать учебные программы и готовить востребованные кадры.

Число преподавателей среди сотрудников VK в 2024 г. увеличилось на 15% год к году. Общее количество экспертов, среди которых преподаватели в вузах, спикеры на конференциях, лекциях и мастер-классах, менторы образовательных программ, превысило тысячу человек. Чаще всего сотрудники VK преподают на курсах по разработке (51%), аналитике данных и искусственному интеллекту (26%), по 9% приходится на креативные и продуктовые специальности, 5% — остальные направления.

Среди основных причин мотивации совмещать работу с преподаванием в вузах сотрудники называют повышение собственной экспертизы (64%), самореализацию и развитие личного бренда (59%), улучшение навыка публичных выступлений (52%) и возможность привлечь перспективные кадры в свою команду (47%).

«Вместе с более чем 30 ведущими вузами страны мы ведем подготовку кадров по востребованным ИT-специальностям, включая программы по разработке, искусственному интеллекту, машинному обучению и большим данным. Мы строим наши программы с акцентом на практику и активно привлекаем к их созданию и сопровождению сотрудников VK. Мы отмечаем растущий интерес сотрудников к преподавательской деятельности и даем им широкие возможности для самореализации в этом направлении. За последний год к нашим программам активно подключаются новые преподаватели, что показывает большой энтузиазм сотрудников и их желание сделать вклад в развитие ИT, digital и креативной сферы», — сказал Георгий Щелканов, директор по работе с вузами VK.

В ноябре 2024 г. VK Education провел опрос 750 представителей российских вузов, среди которых МГУ, НИУ ВШЭ, СПбГУ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МИФИ, РАНХиГС.