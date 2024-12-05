Разделы

Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы
|

VK Education сообщил о росте числа преподавателей из бизнеса в российских вузах

За последние два года количество преподавателей из бизнес-среды выросло — об этом сообщили 71% опрошенных представителей российских вузов. 23% считают, что показатель остался на том же уровне, 6% отметили снижение. 82% респондентов заявили о росте количества практики и реальных кейсов от бизнеса, интегрированных в образовательные программы. 12% считают, что количество практики осталось на том же уровне, 6% — уменьшилось. Такие результаты показал опрос VK Education среди представителей 40 российских вузов. Об этом CNews сообщили представители VK.

Опрос также показал, что преподаватели из бизнеса чаще всего работают в ИT-сфере (70%), маркетинге, рекламе и медиа (50%). Далее следуют сферы искусства и культуры (38%), финансов (35%) и телекоммуникаций (17%).

По оценкам опрошенных VK экспертов, участие преподавателей из бизнес-среды помогает адаптировать учебные программы к современным требованиям рынка труда, повысить практическую ориентированность программ обучения и облегчить процесс трудоустройства выпускников. Точный запрос от отрасли или компании позволяет вузам лучше настраивать учебные программы и готовить востребованные кадры.

Число преподавателей среди сотрудников VK в 2024 г. увеличилось на 15% год к году. Общее количество экспертов, среди которых преподаватели в вузах, спикеры на конференциях, лекциях и мастер-классах, менторы образовательных программ, превысило тысячу человек. Чаще всего сотрудники VK преподают на курсах по разработке (51%), аналитике данных и искусственному интеллекту (26%), по 9% приходится на креативные и продуктовые специальности, 5% — остальные направления.

Среди основных причин мотивации совмещать работу с преподаванием в вузах сотрудники называют повышение собственной экспертизы (64%), самореализацию и развитие личного бренда (59%), улучшение навыка публичных выступлений (52%) и возможность привлечь перспективные кадры в свою команду (47%).

Чем удобны компактные ПК и какие задачи они позволяют решать
Техника

«Вместе с более чем 30 ведущими вузами страны мы ведем подготовку кадров по востребованным ИT-специальностям, включая программы по разработке, искусственному интеллекту, машинному обучению и большим данным. Мы строим наши программы с акцентом на практику и активно привлекаем к их созданию и сопровождению сотрудников VK. Мы отмечаем растущий интерес сотрудников к преподавательской деятельности и даем им широкие возможности для самореализации в этом направлении. За последний год к нашим программам активно подключаются новые преподаватели, что показывает большой энтузиазм сотрудников и их желание сделать вклад в развитие ИT, digital и креативной сферы», — сказал Георгий Щелканов, директор по работе с вузами VK.

В ноябре 2024 г. VK Education провел опрос 750 представителей российских вузов, среди которых МГУ, НИУ ВШЭ, СПбГУ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МИФИ, РАНХиГС.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Анатомия ЦОД: какие инженерные решения актуальны? Инфографика

Российские программисты боятся перемен. Они не меняют работу, даже несмотря на очень скромный рост зарплат. Опрос

Создана первая в мире алмазная батарея, способная проработать тысячи лет

Ozon хочет завозить программистов из Индии, чтобы закрыть кадровую дыру

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки для работы с фото и видео: выбор ZOOM

Обзор Acer Swift Go 16: мощный ультрабук с искусственным интеллектом

Предметы роскоши: что умеют самые дорогие умные часы

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще