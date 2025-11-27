Разделы

Bi.Zone предупреждает: мошенники обманывают пользователей под предлогом уплаты налогов

До 1 декабря 2025 г. физлицам необходимо заплатить налоги. Пользуясь этим, злоумышленники могут активно создавать боты, каналы и прочие площадки, замаскированные в том числе под ресурсы налоговых органов. Вероятнее всего, мошенники будут распространять вредоносный контент в Telegram с целью кражи аккаунта и денежных средств жертв. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Злоумышленники стремятся использовать актуальные для пользователей темы, чтобы повысить шансы на успешный обман. Так, в связи с приближающимся сроком уплаты налогов для физлиц они будут имитировать ресурсы налоговых органов.

Эксперты Bi.Zone Digital Risk Protection фиксируют создание аккаунтов, чатов и каналов в Telegram, так или иначе связанных с налоговой тематикой. Большая часть из них маскируется под официальные ресурсы налоговых органов: новостные каналы или боты обратной связи. Чтобы обезопасить себя, пользователям рекомендуется проверять подлинность ресурса на официальных сайтах налоговых органов.

То, что злоумышленники в этом случае выбирают в качестве основной площадки именно Telegram, служит подтверждением ранее выявленного тренда: преступники все реже создают фишинговые сайты, особенно в российских доменных зонах, и все чаще предпочитают взаимодействовать с пользователями в социальных сетях и мессенджерах.

Дмитрий Кирюшкин, руководитель Bi.Zone Digital Risk Protection: «Под конец года мошенники нередко используют сценарий «у вас неоплаченный налог», «ошибка с декларацией», «начисление штрафа за неуплату налога» и прочие темы, связанные с налогами. Киберпреступники создают стрессовую ситуацию, запугивая жертву штрафами и ограничивая время на принятие решения. Как правило, злоумышленники пытаются заполучить СМС-код от второго фактора защиты. Поэтому следует критически относиться ко всем подозрительным звонкам и сообщениям. При появлении малейших сомнений рекомендуем прекратить общение, не переходить по ссылкам и самостоятельно посетить официальный ресурс. Мы предполагаем, что злоумышленники могут разработать новые сценарии. Например, предложить помощь в оформлении налогового вычета и иных услуг. Такие объявления могут размещаться на онлайн-досках и других платформах с объявлениями. Рекомендуем пользоваться только официальным сервисами и доверенными ресурсами».

Подобную схему с объявлениями эксперты Bi.Zone DRP фиксировали в сентябре 2025 г., когда злоумышленники предлагали оформить полис ОСАГО. Тогда они обнаружили на цифровых досках свыше 5000 объявлений, среди которых не менее 9% — предположительно мошеннические.

