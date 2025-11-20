От запроса к дэшборду за считанные секунды: представлен обновленный «Навигатор BI» Сбербанка

Сбербанк представил свою обновленную платформу бизнес-аналитики и визуализации данных «Навигатор BI». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

«Навигатор BI» коренным образом меняет работу с данными. Встроенный ИИ-агент задает уточняющие вопросы, чтобы как можно быстрее найти для пользователя нужную информацию. ИИ-агент, используя технологию GenBI, умеет обращаться напрямую к данным в витринах и за секунды самостоятельно генерирует графики и диаграммы. При этом благодаря интеграции технологии SaluteSpeech с ним можно общаться как текстом, так и голосом в режиме единого окна, что позволяет создавать визуализации исходя из конкретного запроса пользователя. «Навигатор BI» обеспечивает поиск 18 тыс. показателей на 400 дэшбордах. Из сгенерированных виджетов можно мгновенно собрать полноценный дэшборд. Сегодня такой ИИ-агент экономит каждому пользователю 20 мин в день и анализирует данные в 10 раз быстрее человека.

Платформа объединяет и другие мощные ИИ-инструменты: это ответы на вопросы по базе PDF-документов (на основе RAG), суммаризация документов и создание описаний к дэшбордам. А технология «Супервизор» дает возможность подключать сторонних аналитических ИИ-агентов.

Тарас Скворцов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Мы создали универсальную экосистему для работы с данными. "Навигатор BI" олицетворяет аналитику будущего — интуитивно понятную, визуально наглядную, быструю и гибкую. Генеративный искусственный интеллект позволяет вести диалог с данными на естественном языке и за секунды получать нужный пользователю результат».

Платформа универсальна: она работает не только на персональных компьютерах, но и мобильных устройствах iOS и Android. Интерфейс автоматически адаптируется под устройство.

«Навигатор BI» предлагает очень широкий BI-функционал и используется уже более чем в 300 компаниях в шести странах мира. Каждая четвертая продаваемая в России лицензия на BI — это лицензия на «Навигатор».