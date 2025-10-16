Малому бизнесу открыли бесплатный доступ к ИИ-аналитике «Честного знака»: технологии крупных компаний теперь доступны МСП

С октября 2025 г. российская ИT-компания PulseMetrics открыла для всех субъектов МСП из реестра ФНС постоянный бесплатный доступ к ИИ-сервису аналитики данных «Честного знака». Это позволяет малым и микропредприятиям без BI-команд использовать большие данные для роста продаж. Об этом CNews сообщили представители PulseMetrics.

Платформа на базе искусственного интеллекта автоматически анализирует данные системы «Честный знак» и превращает их в конкретные рекомендации к действию. Инструмент, стоимость которого для крупных компаний составляет 120 тыс. руб. в год, теперь доступен всем субъектам МСП из реестра ФНС России без каких-либо ограничений по функциональности.

Если крупные производители и импортеры могут позволить себе штат разработчиков и дорогие BI-системы для работы с данными маркировки, то малый бизнес был лишен этой возможности. Теперь ИИ-ассистент делает эту работу автоматически: анализирует движение товара, находит «засыпающих» клиентов, выявляет неэффективных дистрибьюторов, предупреждает о дефиците.

«Государство через систему маркировки создало для бизнеса уникальный инструмент – полную прозрачность цепочки поставок от производителя до конечной точки продажи, – сказал основатель PulseMetrics Карен Саркисян. – Раньше такой уровень детализации был просто недоступен, а сейчас это реальность благодаря государственной инфраструктуре. Наша задача – сделать так, чтобы этим могли пользоваться не только крупные игроки, но и малый бизнес, который составляет основу экономики».

Ключевые факты: более 80% производителей используют «Честный знак» только для отчетности, не осознавая аналитического потенциала данных; компании, грамотно работающие с данными маркировки, увеличивают выручку на 40–60% без дополнительных вложений в маркетинг; ИИ-система помогает выявлять неэффективных партнеров, предотвращать дефицит товара и возвращать "засыпающих" клиентов на ранней стадии; первые пользователи платформы растут в два-три раза быстрее конкурентов; для получения бесплатного доступа на постоянной основе достаточно подтвердить статус МСП через реестр ФНС.

В отличие от классических BI-систем, которые требуют месяцы на внедрение, PulseMetrics запускается за один день. ИИ-ассистент автоматически загружает данные из «Честного знака» каждую неделю, анализирует динамику и формирует список конкретных действий с приоритетами.