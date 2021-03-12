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OCS Distribution начала продвижение отечественного решения для облачного видеонаблюдения Ivideon

Ритейл Дистрибуция Облака

OCS начнет продвижение Ivideon в канал интеграторов, привлекая технические мощности и интеллектуальные ресурсы департамента инженерных систем и автоматизации. Видеокамеры и регистраторы, которые вендор предлагает под своим брендом, поступят на склады дистрибьютора в марте. Так как программные решение Ivideon совместимы с «железом» всех ведущих мировых производителей, партнеры OCS смогут легко и оперативно реализовывать проекты для своих заказчиков, заинтересованных в построении или модернизации систем видеонаблюдения.

Ivideon предлагает бизнесу комплексное платформенное решение для облачного видеонаблюдения, а также сервер видеоаналитики и облачное хранилище видеоархивов. Система легко управляется, позволяет проводить анализ и контролировать данные с разных устройств. Видеоаналитика, собранная Ivideon и предоставляющая данные по распознаванию лиц, подсчету посетителей, детектору очередей, контролю кассовых операций, СКУД, распознаванию номеров и пр., может использоваться за пределами сферы контроля безопасности – например, маркетологами или коммерческими департаментами для разработки бизнес-стратегий.

Сервис видеонаблюдения Ivideon был создан в 2010 г. и стал пионером в сфере облачного видеонаблюдения в России, предложив альтернативу хранению видеозаписей вне привычных тогда корпоративных серверов. Оборудование Ivideon размещалось в 15 дата-центрах по всему миру, а сам сервис приобрел такую конкурентоспособность, что привлек внимание международных производителей камер – уже в 2013 г. и Philips, и Samsung на мировом рынке предлагали кобрендинговые решения. Еще два года спустя Ivideon вышла на американский рынок, заключив договор с производителем камер Oco. На базе открытого калифорнийского офиса начали разрабатываться сервисы видеоаналитики. Сегодня большую часть выручки Ivideion по-прежнему приносит Россия, однако, компания продолжает развиваться за рубежом и планирует расширять работу в существующих клиентских сетях в США, Великобритании, Франции и Германии.

На первом этапе развития системы клиентами компании были предприятия малого и среднего бизнеса, лишенные консерватизма бюрократичных гигантов и искавшие возможности для организации простого и экономичного решения для видеонаблюдения. Но постепенно система стала популярной и в крупных компаниях. С помощью решений вендора обеспечивается транспортная безопасность, сервисы для ритейла и видеоаналитика для промышленности, организуется удаленный мониторинг ценных активов – применяется передовая аналитика без больших инвестиций в «железо», программное обеспечение и лицензии.

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