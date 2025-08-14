ИИ МТС предупредил южноуральцев о разговоре с мошенниками более 1 тыс. раз

МТС проанализировала количество и характер спам звонков в Челябинской области с января по июнь текущего года. Всего сервис «Защитник» заблокировал более 17 млн подозрительных вызовов, что на 10% больше, чем в первой половине прошлого года. Наиболее активным месяцем по количеству нежелательных звонков жителям Челябинской области стал март 2025.

Всего в первом полугодии 2025 антиспам-решения МТС сэкономили жителям Челябинской области почти 4,5 млн минут или более 8 лет разговоров. Средняя длительность одного перехваченного звонка на Южном Урале составила 15 секунд. Самая массированная атака в регионе пришлась на южноуральца, которому пытались дозвониться почти 13 тыс. раз. Все такие вызовы были своевременно классифицированы как потенциально опасные и заблокированы сервисом «Защитник» от МТС.

На основе анализа больших данных сервис «Защитник» определяет, кто звонит абоненту, демонстрирует источник вызова на экране смартфона и маркирует вызовы цветом в зависимости от их надежности. В первом полугодии 2025 г. в Челябинской области чаще всего спам-звонки осуществлялись от банков и финансовых организаций, с целью рекламы и опросов, а также от коллекторов.

«Мы видим, что количество рекламных и мошеннических звонков в Челябинской области с каждым годом растет. Для того, чтобы обезопасить южноуральцев, мы развиваем антиспам-сервисы, которые минимизируют возможные риски и пресекают навязчивые звонки с помощью Big Data. Так, с начала года наша новая опция на базе искусственного интеллекта «Безопасный звонок» предупредила с помощью аудиосигнала более тысячи жителей региона о разговорах с потенциальными мошенниками для того, чтобы они могли быстро завершить беседу», — сказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.