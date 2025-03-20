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МТС запустила первую отечественную базовую станцию на Южном Урале

МТС запустила первую отечественную базовую станцию «Иртея» в Челябинской области. Новое телеком-оборудование, установленное в селе Клястицкое Троицкого района, работает в диапазоне LTE-1800 и обеспечивает интернетом МТС более тысячи южноуральцев.

Базовая станция российского производства обеспечивает высокоскоростным мобильным интернетом МТС все ключевые инфраструктурные объекты Клястицкого сельского поселения, включая почтовое отделение, школу, фельдшерско-акушерский пункт и другие учреждения. Также сеть 4G от МТС покрывает дорогу в административный центр района, которая активно используется сельчанами.

«Отечественное оборудование может работать в разных диапазонах, что обеспечивает устойчивую голосовую связь и высокоскоростной интернет и в густонаселенных районах, и в сельской местности. Сегодня жители малых населенных пунктов наравне с горожанами активно пользуются онлайн-сервисами, банковскими приложениями, получают государственные услуги, учатся дистанционно. Поэтому внедрение в нашу инфраструктуру оборудования, разработанного и произведенного в России, поможет нам нарастить темпы развития сети в Челябинской области. Уже в этом году отечественные базовые станции «Иртея» появятся и в других районах Южного Урала», — отметил директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

Базовые станции «Иртея» могут работать в диапазоне 800 МГц, 1800 МГц, 2100 МГц и 2600 МГц, обеспечивая устойчивую голосовую связь и высокоскоростной интернет МТС.

Архитектура базовых станций основана на концепции открытых стандартов Open RAN и клаудизации радиоподсистемы, когда часть функционала базовой станции обрабатывается в дата-центрах. Оборудование разработано и произведено «Иртея», российским телеком-вендором, 50% акций которого принадлежит МТС.

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