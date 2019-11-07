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Ростех представил интеллектуальное решение для управления мегаполисом

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех на XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана представил интеллектуальный центр городского управления. Система собирает данные со всех городских систем в режиме реального времени, обрабатывает полученную информацию, прогнозирует возникновение нештатных ситуаций и моделирует оптимальные варианты решений.

Интеллектуальный центр позволяет сформировать единую информационную базу, обеспечить синхронизацию работы городских служб и управляющих компаний, создать единую систему управления ключевыми процессами муниципалитета.

«Современный мегаполис – это сложный организм, в разных частях которого синхронно происходит множество процессов и событий. Для повышения эффективности управления городским хозяйством необходима система постоянного мониторинга таких событий и своевременного реагирования на них. Новый интеллектуальный центр городского управления может стать системообразующим элементом проекта «Умный город». Он будет являться единой точкой сбора разнородной информации, что обеспечит контроль состояния городских ресурсов и инфраструктуры в режиме реального времени», − сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Решение включает в себя интеграционную и аналитические подсистемы, которые способны распознавать и анализировать различные форматы − телеметрию, текстовые данные, видеопотоки. В состав комплекса также входит геоинформационная система с возможностью создания неограниченного количества тематических слоев – например, жилые здания, объекты социальной инфраструктуры, транспорт, службы экстренного реагирования.

Интеллектуальный центр разработан Челябинским радиозаводом «Полет» (входит в «Росэлектронику») в интересах Челябинской области. Решение является универсальным и может быть масштабировано на другие регионы России.

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