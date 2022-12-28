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«Росэлектроника» запускает производство светосигнального аэродромного оборудования

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» запускает производство линейки световых сигнализаций для аэродромов и вертодромов. На мощностях челябинского предприятия холдинга – ЧРЗ «Полет» – будут собираться системы огней, регуляторы яркости для питания огней, системы управления и аэродромные знаки. Производство будет развернуто в 2023 г.

Проект реализуется в рамках соглашения между ЧРЗ «Полет» и компанией «Авиационный электротехнический комплект». В соответствии с документом челябинский радиозавод станет площадкой для сборки всей линейки светосигнального оборудования Transcon Electronic Systems – систем огней, регуляторов яркости для питания огней, систем управления и аэродромных знаков.

«В России более 100 аэропортовых объектов, включая аэродромы московского авиаузла, а также аэродромы с интенсивным трафиком, оборудованы светосигнальным оборудованием Transcon. Качество продукции по управлению освещением на взлетно-посадочной полосе подтверждается безотказностью и положительными отзывами эксплуатирующих организаций и авиакомпаний. Поэтому мы очень рады запуску нового производства на ЧРЗ «Полет», которое позволит нарастить объемы выпуска продукции», – отметил генеральный директор компании «Авиаэлтех» Александр Саморуков.

Компании «Авиаэлтех» принадлежат права на производство, техническую поддержку и сервисное обслуживание световых сигнализаций Transcon Electronic Systems на территории России.

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«Основная доля рынка аэропортов в России обслуживается светосигнальным оборудованием иностранного производства. Запуск нового производства на «Полете» позволит не только наладить выпуск востребованной продукции на территории России, но и расширит перечень продукции отечественного производства, выпускаемой «Полетом» для безопасности воздушного сообщения, а также позволит продлить эксплуатацию уже работающих систем», – сказал генеральный директор ЧРЗ «Полет» Александр Нестеров.

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