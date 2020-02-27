«Росэлектроника» разработала спутниковый модем с открытой прошивкой

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал модем для организации высокоскоростных цифровых каналов передачи данных через системы спутниковой связи. Основное преимущество новой аппаратуры – программное обеспечение с открытым исходным кодом, позволяющее пользователям самостоятельно корректировать функциональность модема в зависимости от задач и применять нестандартные протоколы обмена информацией.

Разработку можно использовать для создания сетей высокоскоростной связи со скоростью до 100 Мбит/с в локациях, где недоступен проводной или мобильный интернет. Также устройство может применяться в полевых условиях.

Модем оснащен высокоскоростным модулятором выделенных цифровых спутниковых каналов DVB-S2, а также программируемой логической интегральной схемой большой емкости, не имеющей отечественных аналогов. Аппаратура многофункциональна и может применяться как в качестве спутникового модема, так и в качестве терминала или хаба.

«Отечественная аппаратура гарантирует пользователям отсутствие "закладок" и высокий уровень информационной безопасности. Новое изделие "Росэлектроники" отличают повышенная устойчивость к помехам, компактные габариты и более совершенные рабочие характеристики, в том числе пропускная способность. При этом в устройство заложен большой модернизационный потенциал: его функциональность может наращиваться путем "перепрошивки" программного обеспечения и обновлений алгоритмов цифровой обработки сигналов», – отметил исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко.

На сегодняшний день создан опытный образец изделия. Серийное производство планируется начать в 2021 г. В составе «Ростеха» разработку устройства осуществлял ЧРЗ «Полет» (входит в холдинг «Росэлектроника»).