Безопасность
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз
ИТ-бизнес
Почему бизнес отдает управление лицензиями на аутсорс
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

«Росэлектроника» разработала спутниковый модем с открытой прошивкой

Телеком Беспроводная связь ИТ в госсекторе Техника

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал модем для организации высокоскоростных цифровых каналов передачи данных через системы спутниковой связи. Основное преимущество новой аппаратуры – программное обеспечение с открытым исходным кодом, позволяющее пользователям самостоятельно корректировать функциональность модема в зависимости от задач и применять нестандартные протоколы обмена информацией.

Разработку можно использовать для создания сетей высокоскоростной связи со скоростью до 100 Мбит/с в локациях, где недоступен проводной или мобильный интернет. Также устройство может применяться в полевых условиях.

Модем оснащен высокоскоростным модулятором выделенных цифровых спутниковых каналов DVB-S2, а также программируемой логической интегральной схемой большой емкости, не имеющей отечественных аналогов. Аппаратура многофункциональна и может применяться как в качестве спутникового модема, так и в качестве терминала или хаба.

«Отечественная аппаратура гарантирует пользователям отсутствие "закладок" и высокий уровень информационной безопасности. Новое изделие "Росэлектроники" отличают повышенная устойчивость к помехам, компактные габариты и более совершенные рабочие характеристики, в том числе пропускная способность. При этом в устройство заложен большой модернизационный потенциал: его функциональность может наращиваться путем "перепрошивки" программного обеспечения и обновлений алгоритмов цифровой обработки сигналов», – отметил исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко.

На сегодняшний день создан опытный образец изделия. Серийное производство планируется начать в 2021 г. В составе «Ростеха» разработку устройства осуществлял ЧРЗ «Полет» (входит в холдинг «Росэлектроника»).

Другие материалы рубрики

HTC выпустила сверхдешевый смартфон с гигантским аккумулятором. Видео

Самый мощный настольный процессор Intel исчез из продажи. Он оказался никому не нужным

«Эльбрусы» приблизились по производительности к Intel 2014 года

Обнаружена парадоксальная причина быстрой разрядки iPhone

Выпущен первый в мире 6-нанометровый процессор с 5G внутри

Легендарный крошечный компьютер с производительностью «как у десктопа» резко подешевел

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

8 приложений для управления компьютером со смартфона

Бытовая техника для маленьких квартир: выбор ZOOM

Компактные 3D-принтеры для дома: хиты продаж

Как выбрать хороший фитнес-браслет: советы ZOOM
Показать еще
Технология месяца

NVMe: что нужно знать о новом интерфейсе?

«Датаемкие» решения требуют быстрых протоколов передачи данных.

Персона месяца

Инвесторам интересен не российский интернет, а российские технологии

Кенес Ракишев

казахстанский миллионер, создатель криптосмартфона

Как избавиться от старой техники и снизить затраты на печать Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника