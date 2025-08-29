Получите все материалы CNews по ключевому слову
Бураков Игорь
УПОМИНАНИЯ
|29.08.2025
|Каждый второй житель Ростовской области выбирает онлайн-покупки 1
|10.07.2023
|«Русская инфраструктурная компания» инвестирует в развитие телеком-инфраструктуры Ростовской области 1
Бураков Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 71 1
|Чуб Александр 43 1
|Сорокин Игорь 17 1
|Рик Александр 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1380765, в очереди разбора - 737655.
Создано именных указателей - 181742.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.