Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 200097
ИКТ 15467
Организации 11799
Ведомства 1512
Ассоциации 1114
Технологии 3588
Системы 27065
Персоны 87371
География 3124
Статьи 1582
Пресса 1329
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2833
Мероприятия 895

Глухов Павел

СОБЫТИЯ


28.08.2026 «Купер» начал тестировать проверку возраста с помощью биометрии 1
20.12.2022 Власти готовятся разрешить «Сбермаркету», Ozon и Wildberries продавать алкоголь через интернет 1
11.11.2022 Центр «Моя работа» заключил партнерство со «Сбермаркетом» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Глухов Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9281 1
Почта России ПАО 2377 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1337 1
GFG - Lamoda - Купишуз 220 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1941 1
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3953 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3700 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4962 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2135 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1601 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29772 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12904 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13413 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4341 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4901 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2893 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18214 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54189 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13706 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25987 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3301 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 222 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6314 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1302 1
Александрова Александра 10 1
Алтухов Сергей 14 1
Дробиз Вадим 2 1
Путин Владимир 3462 1
Мишустин Михаил 789 1
Орешкин Максим 35 1
Россия - РФ - Российская федерация 166975 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8606 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47749 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1422 1
Казахстан - Республика 6075 1
Европа 24992 1
Армения - Республика 2458 1
Беларусь - Белоруссия 6315 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57948 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9072 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3135 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3056 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1329 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Трудовой договор 167 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 706 1
e-Grocery - продажа товаров повседневного спроса в сети Интернет 54 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10922 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1605 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 864 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6587 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11386 1
Энергетика - Energy - Energetically 5896 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 362 1
Аренда 2701 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8866 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 890 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 184 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27423 1
Ведомости 1492 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468055, в очереди разбора - 725383.
Создано именных указателей - 200097.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще