Индексная книга (каталог) CNews*
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Глухов Павел
СОБЫТИЯ
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Глухов Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 9281 1
|Почта России ПАО 2377 1
|Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1337 1
|GFG - Lamoda - Купишуз 220 1
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1941 1
|Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 222 3
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6314 1
|Яндекс.Маркет - Yandex Market 1302 1
|Александрова Александра 10 1
|Алтухов Сергей 14 1
|Дробиз Вадим 2 1
|Путин Владимир 3462 1
|Мишустин Михаил 789 1
|Орешкин Максим 35 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468055, в очереди разбора - 725383.
Создано именных указателей - 200097.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468055, в очереди разбора - 725383.
Создано именных указателей - 200097.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.