Центр «Моя работа» заключил партнерство со «Сбермаркетом»

Столичный центр занятости населения и онлайн-сервис доставки «Сбермаркет» подписали соглашение о сотрудничестве. Они запустили совместный проект по подбору курьеров и сборщиков для сервиса доставки. Сотрудники центра «Моя работа» объяснят соискателям, как за один день оформить самозанятость и стать партнерами «Сбермаркета».

«Тренд на альтернативные формы занятости в столице набрал обороты. При поддержке центра «Моя работа» с начала 2022 г. более 11,5 тыс. горожан оформили статус самозанятого. Их число выросло в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2021. Все больше горожан рассматривают работу в сегменте gig-экономики в качестве дополнительного источника дохода. Это проектное сотрудничество, предполагающее оплату по факту выполненных работ. Оно подразумевает ряд преимуществ: возможность совмещать с учебой и другими проектами, самостоятельно выстраивать график и влиять на величину своего заработка. Служба занятости учитывает эту тенденцию и проактивно приглашает для сотрудничества не только традиционных работодателей, заключающих с сотрудниками трудовой договор, но и агрегаторы, маркетплейсы и платформы, которые привлекают самозанятых исполнителей. Сейчас мы подписали соглашение с флагманом сферы e-grocery – крупнейшим онлайн-сервисом доставки продуктов Сбермаркет. Уже сегодня, в день подписания соглашения, наши соискатели смогут стать полноценными партнерами сервиса. Специалисты центра «Моя работа» объяснят им, как оформить статус самозанятого и расскажут о всех нюансах этого формата работы. А уже завтра партнеры сервиса смогут осуществить свой первый заказ», – сказала первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова.

«Каждому самозанятому, который сотрудничает со «Сбермаркетом», мы предлагаем расширенную партнерскую программу. Она включает в себя скидки на питание, подписки на онлайн-платформы, аренду техники, обслуживание автомобилей, велосипедов и самокатов и мобильную связь. Кроме того, компания предоставляет униформу и дает возможность дополнительно прокачать свои навыки в корпоративных учебных центрах. Максимальная ставка за смену для курьеров и сборщиков составляет 5 тыс. руб. Сейчас с нашим сервисом работает уже более 25 тыс. партнеров по всей стране. Сотрудничество с центром «Моя работа» позволит нам как компании создать дополнительные рабочие места, а гражданам — получить дополнительную возможность заработка. В рамках сотрудничества с центром «Моя работа» мы предлагаем самозанятым выполнять сборку или доставку заказов в пределах Москвы и Московской области», — сказал Павел Глухов, GR-директор в компании «Сбермаркет».

За один день кандидат сможет подготовиться «под ключ» и выйти из центра «Моя работа» уже в статусе курьера или сборщика «Сбермаркета».

Сначала представители онлайн-сервиса проведут вводную презентацию о компании, позициях, возможностях и преимуществах сотрудничества. Затем специалисты центра «Моя работа» ответят на вопросы соискателей о самозанятости, и объяснят, почему это выгодно. После этого «Сбермаркет» проведет полуторачасовой инструктаж по корпоративным стандартам, клиентскому сервису и работе с приложениями для доставки. На заключительном этапе сотрудники центра «Моя работа» помогут соискателям сразу на месте оформить статус самозанятого, установить все необходимые приложения для создания чеков и уплаты налогов. Кандидаты будут полностью готовы выполнять заказы уже на следующий день.

Как получить ₽30 млн на вывод решения в области искусственного интеллекта на новые рынки Поддержка ИТ-отрасли

Для плановой доставки по графику «Сбермаркету» требуются сборщик заказов и водитель-курьер. На сегмент экспресс-доставки нужны пешие и авто-универсалы, которые будут собирать заказы и осуществлять доставку. Компания приглашает к сотрудничеству людей в возрасте от 18 лет с основным общим образованием и гражданством РФ, Армении, Кыргызстана, Белоруссии и Казахстана. Наличие опыта работы не обязательно. Соискателям будет необходимо оформление медицинской книжки. Исполнители смогут сами выстраивать свой график и работать посменно, в удобное для себя время.

Трудоустроиться москвичам помогает крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы — служба занятости населения города Москвы. В ее структуру входит 57 отделов трудоустройства, большинство из которых расположены в центрах госуслуг «Мои документы». Флагманские центры с расширенным набором услуг находятся по адресам: улица Щепкина, дом 38, строение 1 и улица Шаболовка, дом 48. Кадровый центр для сотрудников, находящихся под риском увольнения, находится по адресу: улица Куусинена, дом 2, строение 1.