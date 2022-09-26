«Сбермаркет» начал доставлять товары из «Технопарка»

«Сбермаркет» и «Технопарк» объявили о старте сотрудничества. На первом этапе доставка в часовой интервал осуществляется в пилотном режиме для жителей Москвы. В дальнейшем партнеры планируют расширить географию доставки.

Пользователи могут сделать заказ на сайте или через мобильное приложение «Сбермаркета». Онлайн-ассортимент и стоимость товаров идентичны офлайн-магазинам «Технопарк». Покупателям доступны более 1 тыс. позиций: крупная и мелкая бытовая техника, смартфоны и гаджеты, компьютеры и ноутбуки, товары для кухни, гейминга и многое другое. После масштабирования проекта ассортимент увеличится до 5 тыс. позиций, доступных к доставке.

«Технопарк» — сеть магазинов премиальной техники и электроники, которая насчитывает более 80 магазинов в крупных городах России. Планируется, что торговые точки будут постепенно подключаться к услуге доставки по мере развития проекта. На сегодняшний день онлайн-сервис «Сбермаркет» доставляет товары из магазина по адресу: Москва, Севастопольский проспект, 11Е (ТЦ «Капитолий»).

Наталья Чечулина, директор по развитию категорий в «Сбермаркете», сказала: «Один из фокусов «Сбермаркета» — стать сервисом, с помощью которого клиент сможет закрывать широкий спектр потребностей. Запуск доставки из «Технопарка» — это наш первый большой шаг в развитии категории «Электроника». Сейчас мы находимся на этапе тестирования новой вертикали и основная наша задача — оценить востребованность этого сегмента товаров среди клиентов «Сбермаркета».

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Илья Милютин, директор интернет-направления «Технопарка», сказал: «Технопарк» — это про комфорт и уважение к покупателю. Мы стремимся к высокому уровню сервиса на всех этапах — от оформления заказа до доставки товара домой. Но в наше время мало быть заметным — важно быть быстрым. Сервис и скорость в современном мире ретейла имеют решающее значение. Так и случилось наше сотрудничество со «Сбермаркетом». Теперь покупатели смогут получать заказ еще быстрее — без потери в качестве».

На данный момент к «Сбермаркету» подключено более 140 ретейлеров в категориях «Продукты питания», «Красота и здоровье», «Аптеки», «Зоотовары», «Электроника», «Товары для дома» и «Товары для детей».