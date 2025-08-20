«Авито»: 7000 руб. ежемесячно россияне тратят на непродовольственные товары онлайн

Аналитики «Авито Доставки» опросили 10 тыс. россиян и узнали, как у них проходит онлайн-шопинг. Оказалось, что непродовольственные товары они в среднем покупают раз в неделю, и ждать свои заказы опрошенные готовы 3,5 дня. Средний чек за месяц при этом составил почти 7000 руб., причем больше всех на эту категорию товаров уходит у молодежи. Об этом CNews сообщили представители «Авито Товаров».

Данные «Авито» показывают рост популярности онлайн-шоппинга с доставкой: за 2024 г. количество заказов с доставкой выросло на 53% по сравнению с 2023 г. А за первое полугодие 2025 г. число заказов в сервисе выросло уже более чем на 40% к аналогичному периоду 2024 г. Среди наиболее популярных товаров, которые отправляют через «Авито Доставку» — одежда, запчасти, строительные материалы, товары из категории «Хобби», а также мебель.

Согласно данным опроса, каждый второй россиянин заказывает непродовольственные товары онлайн несколько раз в месяц и чаще. В основном это женщины (55% против 47% мужчин). Из них 10% делают это несколько раз в неделю, а 3% даже несколько раз в день — чаще так поступает молодежь 18-34 лет (5%). В среднем россияне делают такие покупки раз в неделю.

Мужчины и женщины делают онлайн разные покупки. Женщины заказывают косметику и средства гигиены (65%); одежду, обувь и аксессуары (63%); зоотовары (30%); канцелярию и товары для творчества (28%), а также все для детей (27%). Мужчины же чаще покупают товары для дома и ремонта (37%), электронику и бытовую технику (32%), все для авто (21%) и спортивные товары (17%).

Траты и площадки

Почти треть (30%) в таком шопинге укладываются в 3 000 рублей в месяц. 28% тратят от 3001 до 5000 руб., 25% — от 5001 до 10000 руб., а 12% — от 10001 до 20000 руб. Больше этих сумм уходит у 6%. Среди тех, кто указал точную сумму, среднее значение составило почти 7000 руб. Причем молодежь 25-34 лет тратит больше всех — почти 8000 руб.

Большинство (75%) предпочитают делать такие покупки на онлайн-платформах, но 17% остаются привержены специализированным сайтам. Интересно, что в основном это молодежь 18-24 лет (23%) и мужчины (19%).

Способы и сроки

Самым удобным форматом доставки россияне считают пункты выдачи заказов — этот вариант отметили 74% опрошенных. Многим важно, чтобы заказ можно было забрать в любой удобный момент, осмотреть, примерить и при необходимости вернуть на месте. Курьеров до двери предпочитают лишь 12%, а постаматы выбирают всего 3%.

Что касается сроков, 39% опрошенных готовы спокойно ждать доставку 3-5 дней. Менее терпеливых, предпочитающих доставку за 1-2 дня, оказалось меньше — 32%. 14% не прочь подождать до 7 дней, а 8% сроки и вовсе не важны. В общей сложности средний комфортный срок составил 3,5 дня.