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В приложении «Ренессанс Банка» появился маркетплейс

В мобильном приложении «Ренессанс Банка» открылся маркетплейс для онлайн-покупок со скидками и кешбэком от партнеров банка.

В новом разделе представлено десять категорий с товарами и услугами по привлекательным ценам. Среди них «Техника», «Косметика», «Одежда», «Зоотовары», «Продукты», «Дом», «Ремонт», «Услуги» и даже «Подписки». Отплатить товары можно любой картой «Ренессанс Банка». Доступ в раздел осуществляется через меню «Каталог» по клику на баннер «Кешбэк и Скидки».

«Разрабатывая концепцию онлайн-платформы, мы взяли за основу идею экономии на ежедневных покупках по картам. Чтобы наши клиенты не тратили время на поиски выгодных предложений на различных ресурсах, мы объединили их в одном месте», — сказал Артем Головин, начальник отдела развития и поддержки цифровых сервисов «Ренессанс Банка». – В результате получился удобный раздел с понятной навигацией и интерфейсом, в котором клиенты видят все предложения партнеров банка и совершают покупки в один клик».

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