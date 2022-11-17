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«Сбермаркет» предложил пользователям сыграть в «переполох в магазине» и «крейзи курьера»

В «Сбермаркет сити» можно проверить свою реакцию и внимательность, а также получить призы

«Сбермаркет» разработал серию простых мини-игр, посвященных будням торговых сетей и их покупателей. Пользователи могут попробовать себя в роли курьера, проверить свою внимательность и реакцию. Игры можно найти на платформе «Сбермаркет сити», которую сервис запустил вместе с партнерами-ретейлерами.

Игровой мир «Сбермаркет сити»— это карта небольшого городка, где в каждом здании находится магазин. Когда пользователь заходит внутрь, его встречает задание. Сейчас доступны три мини-игры: Переполох в магазине: внимательно осмотритесь и найдите спрятанные на полках продукты; Крейзи курьер: помогите доставить заказ вовремя и без происшествий; Четыре лапы – три сердца: позаботьтесь о питомце.

Чтобы начать игру, нужно зайти на сайт «Сбермаркет сити» и кликнуть на любой «открытый» магазин.

В финале игроки получают призы — промокоды на покупки. Каждый четверг на карте открываются новые игры. Расписание их выхода можно посмотреть, наведя курсор на любой «закрытый» магазин, отмеченный черно-белым на игровой карте.

Всего в «Сбермаркет сити» можно будет открыть восемь игр от восьми ретейлеров: «Магнит», METRO, «Ашан», «Лента онлайн», «Самокат», «Пятерочка», «Четыре лапы» и Fix Price. Игры будут открываться постепенно. А тот, кто пройдет все задания и сделает заказ у каждого из восьми магазинов, сможет выиграть гарантированные призы от партнеров, а также поучаствовать в розыгрыше продуктовой корзины от «Сбермаркета» на месяц.

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Импортозамещение

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«Сбермаркет» доставляет продукты, лекарства, косметику, товары для детей, зоотовары и многое другое в более чем 160 городах от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.

«Сбермаркет» обеспечивает доставку из более 150 торговых сетей, включая федеральные розничные сети METRO, «Лента», «Ашан», «Магнит» и «О’кей».

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