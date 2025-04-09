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Пик заказов экспресс-доставки приходится на полдень: россияне выбирают технику и одежду

Исследование «Яндекс Маркета» показало, что популярность экспресс-доставки за один-два часа стабильно растет. Наибольший спрос наблюдается в праздничные периоды, во время распродаж и с началом дачного сезона, а ежедневный пик заказов традиционно приходится на интервал с 12:00 до 13:00. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Среди категорий товаров у россиян прослеживаются четкие предпочтения. По объему продаж лидируют электроника и бытовая техника, а по количеству заказов — цветы и товары для ремонта. В этом году «Маркет» фиксирует также и рост спроса на быструю доставку в категориях «одежда и обувь», «товары для детей» и «товары для дома». Однако потребительские предпочтения меняются в зависимости от сезона: если к восьмому марта популярны подарки для близких, то к концу марта фокус смещается на автотовары и шины.

Наибольшим спросом «Экспресс» пользуется в городах-миллионниках. Лидером по объему продаж является Москва и Московская область, но их доля постепенно уменьшается за счет активного роста регионов. Следом за столичным регионом идут Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Свердловская область и Татарстан. Так, например, в Краснодаре, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону и Новосибирске объем продаж с быстрой доставкой за год увеличился в 1,5-2 раза.

«Яндекс Маркет» подчеркивает, что экспресс-доставка превратилась в полноценное направление бизнеса с динамично растущим спросом. «Для продавцов подключение к сервису становится стратегически важным решением, позволяющим масштабировать бизнес, повышать лояльность клиентов и эффективно работать в периоды сезонных пиков спроса», — сказали в компании.

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