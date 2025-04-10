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Витрина «Сделано в Тверской области» появилась на Ozon

Ozon запустил витрину «Сделано в Тверской области» в рамках проекта компании «Сделано в России». Инициатива реализована при поддержке Центра «Мой бизнес» Тверской области, который работает в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», входящего в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». В разделе представлено более трех тыс. наименований: аксессуары, одежда, продукты питания, товары для детей и животных, для дома и сада. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Заместитель председателя правительства Тверской области — министр экономического развития Тверской области Иван Егоров: «Запуск витрины «Сделано в Тверской области» на Ozon — важная составляющая работы по поддержке производителей нашего региона. У производителей Верхневольжья появилась возможность представить свои товары на региональной полке маркетплейса и получить дополнительное продвижение, значительно повысить объемы продаж и увеличить узнаваемость своих брендов».

Разместить свою продукцию в специальном разделе может любой предприниматель с производством на территории региона. Для этого необходимо подать заявку в Центр «Мой бизнес» (г. Тверь, проспект Победы, 14) или по электронной почте.

Благодаря витрине покупатели в любой точке страны могут без труда найти и приобрести уникальные товары из Тверской области.

Руководитель направления по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Александр Васильев: «Мы продолжаем поддерживать российских предпринимателей и увеличивать количество специальных витрин. Они востребованы среди регионального бизнеса, поэтому их ассортимент постоянно пополняется. Новым участником нашего проекта «Сделано в России» стала Тверская область».

Ozon в сотрудничестве с региональными властями запустил проект «Сделано в России» в 2022 г. Сейчас на маркетплейсе представлены товары из 37 регионов.

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