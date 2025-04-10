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Егоров Иван
|10.04.2025
|Витрина «Сделано в Тверской области» появилась на Ozon 1
|01.11.2012
|Торговец контрафактными дисками получил срок в колонии строгого режима 1
|25.08.2008
|IBS и «Ак Барс» открыли СП в Татарстане 1
Егоров Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1167 1
|БАРС Груп 549 1
|Adobe Systems 1558 1
|Autodesk 614 1
|IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1642 1
|Oracle Corporation 6741 1
|Microsoft Corporation 24762 1
|1С 8365 1
|Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 288 1
|Слабых Игорь 17 1
|Мацоцкий Сергей 177 1
|Сафиуллин Марат 2 1
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