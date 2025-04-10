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Егоров Иван



10.04.2025 Витрина «Сделано в Тверской области» появилась на Ozon 1
01.11.2012 Торговец контрафактными дисками получил срок в колонии строгого режима 1
25.08.2008 IBS и «Ак Барс» открыли СП в Татарстане 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Егоров Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1167 1
БАРС Груп 549 1
Adobe Systems 1558 1
Autodesk 614 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1642 1
Oracle Corporation 6741 1
Microsoft Corporation 24762 1
8365 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 86 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 83 1
Ак Барс ХК - Холдинговая компания 1 1
Ак Барс ХК - Зеленодольский судостроительный завод имени А.М. Горького 5 1
Ак Барс Банк 272 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 288 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5584 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4465 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67846 1
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1593 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2966 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3041 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43786 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8916 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51979 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2867 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 157 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7081 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7939 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4730 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5531 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 812 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29695 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13876 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 81 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1352015, в очереди разбора - 759787.
Создано именных указателей - 172660.
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