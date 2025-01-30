Ozon запустил витрину товаров «Сделано в Смоленской области»

Ozon запустил новую витрину «Сделано в Смоленской области» при поддержке регионального центра «Мой бизнес». Здесь уже представлены сотни товаров от местных производителей — одежда, продукты питания, косметика и товары для детей.

Генеральный директор центра «Мой бизнес» Наталья Яровова отметила: «Запуск витрины «Сделано в Смоленской области» на Ozon — важный шаг в поддержке местных производителей. Теперь у предпринимателей нашего региона есть отличная возможность представить свои товары многомиллионной аудитории маркетплейса в отдельном разделе. Центр «Мой бизнес» всегда готов помочь смоленским производителям в продвижении их продукции, и мы уверены, что этот проект станет мощным импульсом для развития малого и среднего бизнеса в области, потому что покупатели смогут открыть для себя качественные и уникальные товары, созданные в Смоленской области».

Покупатели смогут без труда найти и приобрести нужное, а также поддержать смоленские бренды. Ассортимент раздела будет постоянно расширяться. Бесплатно разместить свою продукцию в специальном разделе может любой предприниматель, чье производство находится в области. Для этого необходимо обратиться в региональный wентр «Мой бизнес» (ул. Тенишевой, д. 15).

Руководитель направления по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Александр Васильев отметил: «В 2025 г. мы продолжим поддерживать российских предпринимателей и развивать наши региональные витрины. Они уже показали себя эффективным инструментом дополнительного продвижения, и мы рады, что к нашему проекту подключается все больше регионов».

Ozon запустил проект «Сделано в России» при поддержке региональных властей в 2022 г. Сегодня на маркетплейсе представлена продукция 26 регионов России. В 2025 г. собственные разделы появились у Республики Саха (Якутия), Алтайского края, а также Архангельской и Воронежской областей.