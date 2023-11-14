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«Инит» прошла сертификацию «Сёрчинформ» и начала оказывать услуги ИБ-аутсорсинга

Компании «Инит» и «Сёрчинформ» начали совместную партнерскую работу в рамках франшизы ИБ-аутсорсинга. Теперь и компании Челябинской области смогут использовать сервис для защиты конфиденциальной информации. Недавно «Инит» запустил пилотный проект с первым заказчиком: клиент получит сервис информационной безопасности по подписке, который включает установку и настройку защитного ПО, а также работу внештатного аналитика с ИБ-системами.

«Инит» предоставляет услуги в области информационной безопасности для госсектора и бизнеса, включая аутсорсинг. Технические специалисты компании успешно прошли обучение от «Сёрчинформ». Аутсорсинговая организация получила сертификацию, которая позволяет осуществлять поддержку и эксплуатацию DLP «Сёрчинформ КИБ», DCAP «Сёрчинформ FileAuditor» и системы профилирования сотрудников «Сёрчинформ ProfileCenter».

«Мы решили стать партнерами «Сёрчинформ» по нескольким причинам. Во-первых, вендор имеет большой опыт и надежную репутацию в сфере ИБ. Во-вторых, компания предлагает передовые решения в этой области, что совпадает с нашим стремлением предоставлять клиентам лучшие инструменты для защиты данных. В-третьих, эксклюзивное сотрудничество: мы работаем в Челябинской области, сейчас в этом регионе нет подобных услуг в области ИБ. У меня большой опыт в информационной безопасности – я занимал руководящие должности подразделений по ИБ как в бизнесе, так и госсекторе. Из своей практики знаю, что некоторые компании отказываются внедрять защитные решения из-за нехватки бюджетов, мощностей и квалифицированных специалистов. И услуга ИБ-аутсорсинга – спасательный круг для таких организаций, которые хотят защитить ценные данные с меньшими затратами средств и ресурсов», – сказал Сергей Семенов, директор «Инит».

Выделение малых бюджетов на ИБ – это не редкое явление. По данным исследования «Сёрчинформ» за 2021 г., меньше половины российских компаний внедряли в свою работу серьезные средства защиты от кибератак, на которые нужно крупное финансирование, большинство обходилось антивирусным решением. Организации Уральского федерального округа кроме антивирусов чаще всего использовали в защите средства администрирования Windows и NGFW (Firewall, Proxy). Ситуация начинает меняться с усилением госрегулирования. С прошлого года было сделано много шагов в сторону защиты данных и инфраструктуры – издан Указ Президента РФ №250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации», приняты поправки в ФЗ-152, подготовлен законопроект об оборотных штрафах и т.д. Требования регуляторов становятся важным мотивом для внедрения ИБ-систем в компаниях. Малому и среднему бизнесу поможет защитить данные и выполнить требования регуляторов – ИБ-аутсорсинг.

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«Большая часть компаний малого и среднего бизнеса являются операторами ПДнсервисные автоцентры, частные детские учреждения, салоны красоты, торговые предприятия и прочие. Наравне с крупными организациями они должны выполнять требования регуляторов, касающиеся персональных данных. Но, кроме того, в их же интересах защищать ценную внутреннюю документацию. По данным за 2022 г., число утечек информации у малого бизнеса выросло на 20%. Закрыть пробелы в информационной безопасности без больших трудовых и финансовых затрат помогает ИБ-аутсорсинг. Услуга ИБ-аутсорсинга у нас появилась в 2019 г. В одиночку помогать компаниям с защитой бизнеса сложнее, поэтому в июне 2023 г. мы запустили франшизу. Сейчас с нами работают уже 52 партнера, которые помогают закрыть вопросы безопасности региональным организациям России. В Челябинской области – это компания «Инит». Она быстро запустила сервис и готова оказывать его заказчикам», – сказала руководитель направления франшизы ИБ-аутсорсинга «Сёрчинформ» Елена Гавриленко.

«Инит» работает над тем, чтобы обеспечить качественную услугу ИБ-аутсорсинга в рамках первого пилота. Клиент уже на этапе тестирования получит первые результаты – спрогнозирует ИБ-угрозы, предотвратит утечки информации, предупредит мошеннические риски – после чего решит, насколько услуга подходит для компании.

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