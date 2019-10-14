Как менялась популярность языков программирования год от года
Популярность языка по версии поисковых систем в данный конкретный момент может быть не связана напрямую с его реальными достоинствами, однако если язык держится в топе десяток лет — то на это стоит обратить внимание программисту, обдумывающему житье.
Компания TIOBE Software (ее название отсылает к пьесе Оскара Уальда «Как важно быть серьезным», «The Importance Of Being Earnest») уже второй десяток лет ежемесячно составляет рейтинг TIOBE Index, в котором языки программирования ранжируются с учетом количества поисковых запросов, содержащих названия языков на сайтах Google, Bing, Yahoo, Wikipedia, Amazon, YouTube и Baidu. Чтобы язык включили в рейтинг, он должен удовлетворять ряду условий: поиск в Google по запросу «<имя языка> programming» должен возвращать больше 5 тыс. результатов, он должен быть «полным по Тьюрингу» и у него должна быть своя страница в Википедии, на которой должно быть четко указано, что язык является языком программирования.
В TIOBE подчеркивают, что рейтинг не отражает качественные характеристики языков и количество написанных на них строк кода, но может использоваться для оценки актуальности навыков разработчика в области владения различными языками программирования или при выборе инструмента для разработки новой системы. На количество поисковых запросов может влиять много различных факторов, но в целом индекс TIOBE согласуется с другими рейтингами популярности языков программирования.
Сентябрьские результаты почти не отличаются от прошлогодних. Первую пятерку составляют Java, C, Python, C++ и C# (последний поменялся местами с Visual Basic .NET), в первой десятке — тоже знакомые все лица. А вот на 11 место скакнул Groovy, если верить Википедии — швейцарский нож софтверной индустрии: «объектно-ориентированный язык программирования, разработанный для платформы Java как дополнение к языку Java с возможностями Python, Ruby и Smalltalk».
Изменения за год в первой двадцатке рейтинга
|Сентябрь 2019 г.
|Сентябрь 2018 г.
|Язык программирования
|Рейтинг
|Изменение рейтинга
|1
|1
|Java
|16,66%
|-0,78%
|2
|2
|C
|15,20%
|-0,24%
|3
|3
|Python
|9,87%
|2,22%
|4
|4
|C++
|5,63%
|-1,76%
|5
|6
|C#
|3,40%
|0,10%
|6
|5
|Visual Basic .NET
|3,29%
|-2,02%
|7
|8
|JavaScript
|2,13%
|0,00%
|8
|9
|SQL
|1,94%
|-0,12%
|9
|7
|PHP
|1,86%
|-0,91%
|10
|10
|Objective-C
|1,84%
|0,33%
|11
|34
|Groovy
|1,50%
|1,20%
|12
|14
|Assembly language
|1,38%
|0,15%
|13
|11
|Delphi/Object Pascal
|1,33%
|0,04%
|14
|16
|Go
|1,22%
|0,14%
|15
|12
|Ruby
|1,21%
|-0,08%
|16
|15
|Swift
|1,10%
|-0,12%
|17
|20
|Visual Basic
|1,08%
|0,40%
|18
|13
|Matlab
|1,06%
|-0,21%
|19
|18
|R
|1,05%
|0,03%
|20
|17
|Perl
|1,05%
|-0,02%
Источник: www.tiobe.com, 2019
В Tiobe также создали «Зал славы» языков программирования, опубликовав перечень «Языков программирования года», начиная с 2003-го. Награда присуждается языку программирования с самым высоким ростом рейтинга за год.
«Зал славы» языков программирования
|Год
|Язык программирования
|2018
|Python
|2017
|C
|2016
|Go
|2015
|Java
|2014
|JavaScript
|2013
|Transact-SQL
|2012
|Objective-C
|2011
|Objective-C
|2010
|Python
|2009
|Go
|2008
|C
|2007
|Python
|2006
|Ruby
|2005
|Java
|2004
|PHP
|2003
|C++
Источник: www.tiobe.com, 2019
Если говорить о заметных изменениях последних лет в топе TIOBE, можно отметить существенный рост интереса к Python: в августе этот язык даже достиг рекордного результата за всю историю (10,2%), в сентябре немного сдал (9,87%), но все равно этот результат лучше, чем год назад, когда Python стал «Языком года» по версии TIOBE. Отчасти это обусловлено бурным ростом применения средств искусственного интеллекта, машинного обучения и аналитики данных на предприятиях и наличием обширного сообщества разработчиков, сформировавшегося за три десятка лет существования языка.
Впрочем, взлеты свидетельствуют о росте интереса к языку в конкретном месяце, более информативны значения усредненных годовых показателей.
Лидеры среднегодовых рейтингов
|Язык программирования
|2019
|2014
|2009
|2004
|1999
|1994
|1989
|Java
|1
|2
|1
|1
|14
|-
|-
|C
|2
|1
|2
|2
|1
|1
|1
|Python
|3
|7
|5
|7
|24
|21
|-
|C++
|4
|4
|3
|3
|2
|2
|2
|Visual Basic .NET
|5
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|C#
|6
|5
|6
|6
|19
|-
|-
|JavaScript
|7
|8
|8
|8
|16
|-
|-
|PHP
|8
|6
|4
|5
|-
|-
|-
|SQL
|9
|-
|-
|89
|-
|-
|-
|Objective-C
|10
|3
|31
|38
|-
|-
|-
|Perl
|16
|11
|7
|4
|3
|10
|22
|Lisp
|32
|13
|19
|13
|12
|5
|3
|Pascal
|220
|16
|14
|88
|6
|3
|20
Источник: www.tiobe.com, 2019
C августа по запросам российских пользователей в рейтинг стали включать встроенный язык программирования семейства приложений «1С:Предприятие» (как «1C:Enterprise script») — в дебютный месяц он занял 140 место, и ныне находится где-то в середине второй сотни.
В Tiobe также поступила просьба о том, чтобы при составлении рейтинга учитывались поисковые запросы не только на английском, но и на других языках. В ответ в компании сообщили, что работают над обеспечением подсчета количества запросов на китайском языке, совершаемых к системе Baidu.