Как менялась популярность языков программирования год от года

Популярность языка по версии поисковых систем в данный конкретный момент может быть не связана напрямую с его реальными достоинствами, однако если язык держится в топе десяток лет — то на это стоит обратить внимание программисту, обдумывающему житье.

Компания TIOBE Software (ее название отсылает к пьесе Оскара Уальда «Как важно быть серьезным», «The Importance Of Being Earnest») уже второй десяток лет ежемесячно составляет рейтинг TIOBE Index, в котором языки программирования ранжируются с учетом количества поисковых запросов, содержащих названия языков на сайтах Google, Bing, Yahoo, Wikipedia, Amazon, YouTube и Baidu. Чтобы язык включили в рейтинг, он должен удовлетворять ряду условий: поиск в Google по запросу «<имя языка> programming» должен возвращать больше 5 тыс. результатов, он должен быть «полным по Тьюрингу» и у него должна быть своя страница в Википедии, на которой должно быть четко указано, что язык является языком программирования.

В TIOBE подчеркивают, что рейтинг не отражает качественные характеристики языков и количество написанных на них строк кода, но может использоваться для оценки актуальности навыков разработчика в области владения различными языками программирования или при выборе инструмента для разработки новой системы. На количество поисковых запросов может влиять много различных факторов, но в целом индекс TIOBE согласуется с другими рейтингами популярности языков программирования.

Сентябрьские результаты почти не отличаются от прошлогодних. Первую пятерку составляют Java, C, Python, C++ и C# (последний поменялся местами с Visual Basic .NET), в первой десятке — тоже знакомые все лица. А вот на 11 место скакнул Groovy, если верить Википедии — швейцарский нож софтверной индустрии: «объектно-ориентированный язык программирования, разработанный для платформы Java как дополнение к языку Java с возможностями Python, Ruby и Smalltalk».

Изменения за год в первой двадцатке рейтинга

Сентябрь 2019 г. Сентябрь 2018 г. Язык программирования Рейтинг Изменение рейтинга 1 1 Java 16,66% -0,78% 2 2 C 15,20% -0,24% 3 3 Python 9,87% 2,22% 4 4 C++ 5,63% -1,76% 5 6 C# 3,40% 0,10% 6 5 Visual Basic .NET 3,29% -2,02% 7 8 JavaScript 2,13% 0,00% 8 9 SQL 1,94% -0,12% 9 7 PHP 1,86% -0,91% 10 10 Objective-C 1,84% 0,33% 11 34 Groovy 1,50% 1,20% 12 14 Assembly language 1,38% 0,15% 13 11 Delphi/Object Pascal 1,33% 0,04% 14 16 Go 1,22% 0,14% 15 12 Ruby 1,21% -0,08% 16 15 Swift 1,10% -0,12% 17 20 Visual Basic 1,08% 0,40% 18 13 Matlab 1,06% -0,21% 19 18 R 1,05% 0,03% 20 17 Perl 1,05% -0,02%

Источник: www.tiobe.com, 2019

В Tiobe также создали «Зал славы» языков программирования, опубликовав перечень «Языков программирования года», начиная с 2003-го. Награда присуждается языку программирования с самым высоким ростом рейтинга за год.

«Зал славы» языков программирования

Год Язык программирования 2018 Python 2017 C 2016 Go 2015 Java 2014 JavaScript 2013 Transact-SQL 2012 Objective-C 2011 Objective-C 2010 Python 2009 Go 2008 C 2007 Python 2006 Ruby 2005 Java 2004 PHP 2003 C++

Источник: www.tiobe.com, 2019

Если говорить о заметных изменениях последних лет в топе TIOBE, можно отметить существенный рост интереса к Python: в августе этот язык даже достиг рекордного результата за всю историю (10,2%), в сентябре немного сдал (9,87%), но все равно этот результат лучше, чем год назад, когда Python стал «Языком года» по версии TIOBE. Отчасти это обусловлено бурным ростом применения средств искусственного интеллекта, машинного обучения и аналитики данных на предприятиях и наличием обширного сообщества разработчиков, сформировавшегося за три десятка лет существования языка.

Впрочем, взлеты свидетельствуют о росте интереса к языку в конкретном месяце, более информативны значения усредненных годовых показателей.

Лидеры среднегодовых рейтингов

Язык программирования 2019 2014 2009 2004 1999 1994 1989 Java 1 2 1 1 14 - - C 2 1 2 2 1 1 1 Python 3 7 5 7 24 21 - C++ 4 4 3 3 2 2 2 Visual Basic .NET 5 9 - - - - - C# 6 5 6 6 19 - - JavaScript 7 8 8 8 16 - - PHP 8 6 4 5 - - - SQL 9 - - 89 - - - Objective-C 10 3 31 38 - - - Perl 16 11 7 4 3 10 22 Lisp 32 13 19 13 12 5 3 Pascal 220 16 14 88 6 3 20

Источник: www.tiobe.com, 2019

C августа по запросам российских пользователей в рейтинг стали включать встроенный язык программирования семейства приложений «1С:Предприятие» (как «1C:Enterprise script») — в дебютный месяц он занял 140 место, и ныне находится где-то в середине второй сотни.

В Tiobe также поступила просьба о том, чтобы при составлении рейтинга учитывались поисковые запросы не только на английском, но и на других языках. В ответ в компании сообщили, что работают над обеспечением подсчета количества запросов на китайском языке, совершаемых к системе Baidu.