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«Диасофт» разработала решение для работы с маркетплейсом Московской биржи

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Диасофт» предоставила готовое решение для публикации банковских продуктов и поддержки работы с новым сервисом крупнейшей биржи в Центральной и Восточной Европе.

27 августа 2020 года Московская биржа была включена в реестр операторов финансовых платформ. С 1 октября физические лица могут открывать вклады в любом банке, используя маркетплейс Московской биржи.

Компания «Диасофт» разработала решение «Управление маркетплейсом» в микросервисной архитектуре на платформе развития бизнеса Digital Q Omnichannel Solutions. Оно в полном объеме поддерживает API Московской биржи и позволяет банку пройти все шаги подключения к маркетплейсу: от публикации продуктов до закрытия вкладов физическими лицами через личный кабинет.

Решение создавалось в плотном контакте с представителями Московской биржи и прошло успешное тестирование интеграционного взаимодействия с маркетплейсом. Для валидации результатов разработки компания «Диасофт» провела цикл демонстраций представителям Московской биржи.

«Маркетплейс Московской биржи предоставляет банкам новые возможности для продаж продуктов и услуг физлицам. Мы заинтересованы в развитии бизнеса своих клиентов, поэтому готовы поддержать банки в подключении к маркетплейсу уже на первых этапах его работы. В помощь банкам мы предлагаем решение для взаимодействия с платформой Московской биржи «под ключ», которое интегрируется с любой IT-системой», – сказал Андрей Борочкин, руководитель продукта «Кредитный конвейер» департамента «Цифровые решения» компании «Диасофт».

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