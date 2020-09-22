ВТБ объявил о запуске первого в России кредитного конвейера на базе микросервисов

Банк ВТБ запустил первый в России розничный кредитный конвейер на микросервисах с использованием централизованной технологической artificial intelligence-платформы. Сейчас конвейер позволяет оперативно формировать гарантированно предодобренные кредитные предложения. Согласно планам, в 2022 г. почти все решения по розничным кредитам будут приниматься менее чем за 3 минуты, а доля клиентов, которым для получения кредита не нужно предоставлять справки о доходах и занятости, вырастет до 95%.

В чем особенность

Сейчас идет первый этап внедрения в ВТБ нового кредитного конвейера: банк формирует на новой платформе предодобренные предложения по кредитам наличными и кредитным картам. В перспективе срок генерации предодобренных предложений для 30 млн человек сократится до 4 дней.

«ВТБ разработал первый в России розничный кредитный конвейер на микросервисной архитектуре. Это позволит не только быстро и качественно отвечать на запросы клиентов, но и практически предугадывать их. Кроме того, новое ИТ-решение обеспечит возможность постоянно совершенствовать наш конвейер и увеличивать производительность отдельных сервисов», — заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

В ВТБ отмечают, что входящие заявки клиентов будут переведены на новую платформу до конца 2021 г. А уже в 2022 г. 95% решений по выдаче кредитов будут приниматься за 1-3 минуты. К этому же сроку доля клиентов, предоставляющих для получения кредита справки о доходах и занятости, снизится с 20% до 5%. Как пояснили CNews в пресс-службе ВТБ, это будет достигнуто за счет использования методов машинного обучения и моделей на его основе, способных прогнозировать доход клиента.

ВТБ разработал первый в России розничный кредитный конвейер на микросервисной архитектуре

«ВТБ решил заняться разработкой и внедрением нового кредитного конвейера, чтобы сделать обслуживание розничных клиентов еще более персональным и быстрым, — отметила руководитель департамента розничных кредитных рисков ВТБ Наталья Ревина. — Используемые статистические модели помогут нам сделать предложения для клиентов еще более индивидуальными: заемщики будут получать от банка уже предодобренные и необходимые им кредитные продукты в подходящий момент времени, в удобном формате и канале обслуживания».

Из чего состоит кредитный конвейер

По словам представителей ВТБ, микросервисная архитектура нового конвейера позволит ускорить вывод новых продуктов на рынок и проводить точечные изменения системы без необходимости глобальной перестройки и простоя сервиса. В ВТБ отмечают, что это обеспечит возможность увеличения производительности розничного кредитного конвейера.

В состав решения входят модули расчета скоринговых баллов, принятия решений, обеспечения взаимодействия с внешними источниками данных, обработки доходов и обязательств клиентов, а также выявления и оценки потенциального кредитного мошенничества. Непосредственно за подбор кредитных предложений отвечает внутренняя разработка лаборатории продвинутой аналитики ВТБ — платформа применения и управления моделями на базе искусственного интеллекта. Она объединяет в себе возможности применения инновационных методов моделирования и машинного обучения — NLP, графовой аналитики, геоаналитики и так далее — на основе всего массива внутренних и внешних данных, имеющегося в распоряжении ВТБ.

При этом созданные с помощью алгоритмов модели самостоятельно обучаются на новых данных. Они уже активно применяются в ВТБ и приносят пользу. Например, с их помощью разработаны и внедрены модели оттока розничных клиентов и отклика на кредитные продукты по всей базе клиентов. Также они помогли провести кампанию по предодобренным кредитам, в результате результате реализации которой доля откликов увеличилась более чем на 15%.

Помимо этого, банку удалось итегрировать в решение методы графовой аналитики, анализа связей и установления противоречий, которые помогут выявлять, расследовать и противодействовать кредитному мошенничеству.

В ВТБ прогнозируют, что срок окупаемости проекта составит менее полутора лет.

Как трансформируется ВТБ

ВТБ объявил о новой стратегии цифровой трансформации в 2019 г. Согласно стратегии, в частности, более 50% продаж к концу 2022 г. должны стать цифровыми и не требовать визита в отделение, более 80% сервисных операций должны быть переведены в дистанционные каналы. Также банк планировал сделать доступными для клиентов в электронных каналах 100% продуктов.

Для реализации этих задач в ВТБ были запущены несколько магистральных проектов. Наиболее значимыми из них являются переход на микросервисную ИТ-архитектуру, построение омниканальной платформы на основе открытых программных интерфейсов (API), создание и развитие технологической ИИ-платформу, объединяющей инновационные методы моделирования и машинного обучения.

В группе отмечают, что для реализации этих проектов было создано новое ядро производственного процесса, которым стали стримы, сформированные из 1100 команд разработки. В них вошли представители бизнеса, функциональных линий, ИТ и вендоров-партнеров.