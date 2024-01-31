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Подтверждена совместимости ПО «СмартВиста» с СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «БПС Инновационные программные решения», вендор российского семейства программных платформ «СмартВиста», объявили о совместимости своих продуктов.

Сертификаты, выданные Postgres Professional, подтверждают корректную работу СУБД Postgres Pro Standard, СУБД Postgres Pro Enterprise, а также их сертифицированных ФСТЭК версий, и программных платформ «СмартВиста Фронт Энд Рус», «СмартВиста Бэк Офис Рус», «Система предотвращения мошенничества», «СмартВиста Дистанционное банковское обслуживание», «СмартВиста Интеграционная Платформа (SVIP)», «СмартВиста Маркетплейс Рус», «СмартВиста Персонализация карт», «СмартВиста Электронная коммерция».

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Цифровизация

Программные платформы «СмартВиста» отличаются высоким уровнем производительности и масштабируемости, что позволяет существенно снижать уровень затрат на инфраструктуру и эффективно использовать их возможности. На основе каждой платформы можно создать собственные продукты и сервисы в соответствии со своими бизнес-требованиями и спецификой рынка.

Postgres Pro — российская система управления базами данных, представляющая собой усовершенствованную редакцию СУБД с открытым исходным кодом PostgreSQL. Флагманская Enterprise-версия СУБД включает более 40 уникальных функций, обеспечивающих максимальную надежность и высокую производительность системы, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи в предприятиях с высоконагруженными системами. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

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