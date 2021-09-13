Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Крок Облачные сервисы
Крок Облако
Крок Облачная платформа
Крок Виртуальный дата-центр
Публикаций - 70, упоминаний - 135
Крок Облачные сервисы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Березин Максим 64 28
|Зинкевич Сергей 20 14
|Колмычек Павел 17 6
|Кушнир Леонид 18 4
|Бобровников Борис 98 3
|Бородин Геннадий 4 3
|Починок Николай 10 2
|Собянин Сергей 220 2
|Михалев Евгений 42 2
|Стрелков Сергей 12 2
|Вайнер Всеволод 25 2
|Кучугин Илья 41 2
|Галкин Николай 17 2
|Карнаух Павел 5 2
|Трубинов Алексей 3 2
|Москвин Алексей 3 2
|Хомутский Юрий 30 2
|Жуков Сергей 33 2
|Щербаков Борис 41 2
|Носенко Артем 12 2
|Пальников Павел 2 2
|Wachsman Eyal - Вахсман Эял 2 2
|Краснопер Денис 2 2
|Мотовилов Олег 61 1
|Галушкин Олег 171 1
|Орловский Виктор 268 1
|Садовенко Илья 62 1
|Главчев Владимир 21 1
|Краснов Александр 50 1
|Талдыкина Наталья 27 1
|Лобанов Герман 2 1
|Мегрелишвили Георгий 17 1
|Мольский Александр 12 1
|Каплунов Павел 43 1
|Фокин Дмитрий 20 1
|Соловьев Михаил 18 1
|Рензяев Константин 28 1
|Буйлов Юрий 13 1
|Филиппов Максим 39 1
|Заикин Андрей 20 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 544 2
|Cosmopolitan 22 1
|GQ 12 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru