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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Крок Облачные сервисы
Крок Облако
Крок Облачная платформа
Крок Виртуальный дата-центр

Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр


13.09.2021 «Крок облачные сервисы» и Veritas расскажут на конференции Cnews, как найти ресурсы при мировом дефиците чипов и обеспечить защиту данных
20.05.2021 Crocs повышает скорость работы 1С в «Облаке КРОК»
28.04.2021 Выручка облаков «Крок» выросла за год на треть
27.04.2021 «Крок облачные сервисы» в 2020 году: рост выручки на 37%, клиентской базы на 32%
07.04.2021 Клиент – КРОК Облачные сервисы
28.10.2020 CNews: облачные услуги КРОК признаны самыми качественными на российском рынке
15.09.2020 Онлайн-магазин «Стокманн» справляется с ростом запросов с помощью «Облака КРОК»
23.07.2020 «КРОК Облачные сервисы» первым в России стал предоставлять услуги на базе продуктов Veritas по подписке
02.07.2020 «Крок облачные сервисы» расширит возможности облачной платформы с помощью Dell Technologies
19.06.2020 Максим Березин, «КРОК Облачные сервисы» - Какие уроки вынесли из пандемии облачные провайдеры и их клиенты
11.06.2020 «Фармстандарт» перенес критичные бизнес-системы SAP в ЦОД «Крок»
28.05.2020 Выручка компании «Крок облачные сервисы» превысила 2 млрд рублей
06.05.2020 «Крок» и Hystax запускают услугу по автоматизированной миграции данных и создания DR-сред
24.03.2020 Облако «КРОК» защитит веб-приложения от киберугроз
03.03.2020 Сеть «Кораблик» перенесла ИТ-инфраструктуру и интернет-магазин в облако «Крок»
11.02.2020 «Крок облачные сервисы» запустили облачную услугу для анализа больших данных
15.10.2019 Система Televend размещена в «Облаке КРОК»
19.06.2019 Облачная платформа КРОК вошла в реестр российского ПО
13.11.2018 Qlean перенес основную ИТ-инфраструктуру в облако КРОК
09.10.2018 Партнерские веб-ресурсы НПФ «Согласие» работают в облаке КРОК
30.01.2018 ГК «А101» перевела закупки в облако КРОК
24.03.2016 Максим Березин, руководитель Виртуального дата-центра КРОК: «Уход в облака – верная стратегия»

Публикаций - 70, упоминаний - 135

Крок Облачные сервисы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Крок - Croc 1575 59
5020 10
Dell Technologies - Dell Computer 841 10
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 220 6
Amazon Inc - Amazon.com 2532 5
Intel Corporation 10799 5
Dell EMC 4479 4
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис 283 4
Bitfury Group 25 4
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 266 4
Uptime Institute 174 4
VMware 1979 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 458 3
Cisco Systems 4645 3
Microsoft Corporation 21055 3
IBM - International Business Machines Corp 8704 3
Softline - Софтлайн 1773 3
G-Core Labs 70 3
Ростелеком - DataLine - Даталайн 244 3
Western Digital Corporation - WDC 458 3
ESG - Enterprise Strategy Group 130 3
WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST 126 3
ASBIS - АСБИС 91 3
Huawei 2999 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 559 2
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 161 2
Citrix Systems 726 2
Hitachi Vantara 106 2
Hitachi 1284 2
Merlion - Мерлион 348 2
Selectel - Селектел 148 2
SAS Institute 789 2
Teradata 195 2
Ланит - Treolan - Треолан 102 2
ЛАНИТ - Comptek - Комптек 179 2
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 70 2
IBS Platformix - ИБС Платформикс 94 2
Google LLC 9479 2
Nvidia Corp 3026 2
Cymulate 3 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 253 5
Газпром нефть 401 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1592 4
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 141 4
РесурсТранс 16 4
Dostavista - Достависта - курьерская компания 5 3
SBI Bank - Эс-Би-Ай - ЯР-Банк 13 3
ФосАгро 64 3
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 301 3
ECCO Sko - ЭККО Рос 27 3
Кораблик 33 3
Русагро Группа Компаний 171 3
Северсталь ПАО 276 2
Норникель - Норильский никель 258 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 51 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4879 2
Мосэнерго ПАО 102 2
Банк Зенит 192 2
Castorama - Касторама 19 2
Posti Group Corporation - Itella 24 2
АльфаСтрахование СГ 229 2
РусГидро ПАО 173 2
Туту.ру - Tutu.ru - российский сервис путешествий 14 2
Фармстандарт АО 34 2
Qlean 7 2
Май - Российская торговая компания 64 2
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 45 1
Radisson Hotel Group - Гостиничная сеть 7 1
Уралмеханобр ОАО - Научно-исследовательский и проектный институт обогащения и механической обработки полезных ископаемых 2 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 33 1
En+ Group 18 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 19 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 129 1
SBI Holdings - SBI Group 15 1
Uber 275 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 15 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1621 1
Ренессанс Жизнь - страховая компания 23 1
Согласие НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 1 1
Stockmann - Стокманн 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7434 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2355 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2049 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1144 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1252 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 274 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1833 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1845 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1135 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 617 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1192 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 311 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 62 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 132 1
Правительство Иркутской области 2 1
Мэр города Москвы 20 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 1
АФТ - Ассоциация Финтех 88 1
РФС - Российский футбольный союз 17 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 19 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12396 30
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2558 22
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1113 14
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2011 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2489 12
Kubernetes 368 10
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1223 6
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 862 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1485 5
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 255 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1222 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 544 4
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 652 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2020 4
Big Data - Большие данные 1429 4
DevOps - Development и Operations 351 3
OpenStack 360 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2265 3
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура 95 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12869 3
Digital Workspace - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис 17 3
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 157 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2856 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 2142 3
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 141 3
UEM - Unified Endpoint Management - Централизованное управление конечными устройствами 16 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1822 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3280 3
TTM - T2M - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 106 2
Отказоустойчивость - свойство технической системы 158 2
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 189 2
e-Commerce - Электронная коммерция - Интернет-магазины 418 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 679 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1041 2
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 16 2
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 72 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 681 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 568 2
Бесконтактный датчик - Сенсорный выключатель - Proximity sensor 16 2
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 80 2
Крок - Цифровой рабочий 26 7
Microsoft Windows 10 10120 5
Hashicorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 27 5
МТС Cloud - CloudMTS 140 4
Крок ЦОД Компрессор- 21 4
Google Android 11570 3
Linux OS 7247 3
Apple macOS 1236 3
Microsoft Azure 1216 3
AWS - Amazon Web Services 609 3
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 118 3
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 18 3
Western Digital - WD Ultrastar - Серия HDD 22 3
Red Hat Ansible 63 2
Java - Язык программирования 2441 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 678 2
Dell Technologies Cloud 5 2
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 74 2
Крок КСЭД - Комплексная система электронного документооборота 10 2
Ростелеком - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 48 2
Ростатом - Росэнергоатом ЦОД Калининский 28 2
Cisco Kinetic 4 2
Cisco VSM - Cisco Video Surveillance Manager 11 2
Крок Акселератор 2 2
Softline Cloud Services - Softline CloudMaster - Softline Maestro 43 2
Western Digital - WD HelioSeal 12 2
Google Cloud Platform - GCP 213 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 49 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1204 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 132 1
Infinidat InfiniBox - СХД 15 1
IBM Cloud 88 1
Microsoft Power BI 118 1
Google Chrome - браузер 1172 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 143 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1275 1
Abbyy FlexiCapture 136 1
Directum - DirectumRX 67 1
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 127 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 459 1
Березин Максим 64 28
Зинкевич Сергей 20 14
Колмычек Павел 17 6
Кушнир Леонид 18 4
Бобровников Борис 98 3
Бородин Геннадий 4 3
Починок Николай 10 2
Собянин Сергей 220 2
Михалев Евгений 42 2
Стрелков Сергей 12 2
Вайнер Всеволод 25 2
Кучугин Илья 41 2
Галкин Николай 17 2
Карнаух Павел 5 2
Трубинов Алексей 3 2
Москвин Алексей 3 2
Хомутский Юрий 30 2
Жуков Сергей 33 2
Щербаков Борис 41 2
Носенко Артем 12 2
Пальников Павел 2 2
Wachsman Eyal - Вахсман Эял 2 2
Краснопер Денис 2 2
Мотовилов Олег 61 1
Галушкин Олег 171 1
Орловский Виктор 268 1
Садовенко Илья 62 1
Главчев Владимир 21 1
Краснов Александр 50 1
Талдыкина Наталья 27 1
Лобанов Герман 2 1
Мегрелишвили Георгий 17 1
Мольский Александр 12 1
Каплунов Павел 43 1
Фокин Дмитрий 20 1
Соловьев Михаил 18 1
Рензяев Константин 28 1
Буйлов Юрий 13 1
Филиппов Максим 39 1
Заикин Андрей 20 1
Россия - Российская федерация - РФ 83823 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26955 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12050 6
Европа 7289 4
Турция - Турецкая республика 1479 4
Ближний Восток 2496 3
Африка - Африканский регион 2670 3
Польша - Республика 1462 3
Того - Тоголезская Республика 162 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3873 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 727 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 990 2
Россия - СФО - Новосибирск 2933 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11642 2
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 53 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34253 2
Россия - ЦФО - Костромская область 289 1
Турция - Стамбул 125 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут 258 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 50 1
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 40 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 446 1
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 150 1
Америка Северная 2602 1
Россия - ПФО - Саратовская область 510 1
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 566 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 869 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1081 1
Европа Восточная 2819 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 820 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1392 1
Россия - Сибирь 1351 1
Чехия - Чешская Республика 972 1
Италия - Итальянская Республика 2900 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2905 1
Россия - ПФО - Казань 1894 1
Южная Корея - Республика 3282 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9600 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11634 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10963 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4240 17
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5082 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2754 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3665 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 755 5
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 446 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1508 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 206 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1061 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 403 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1867 2
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 36 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1270 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1780 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 430 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 307 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 302 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 145 1
Самоизоляция - комплекс ограничительных мер по самостоятельной изоляции населения или отдельных лиц в целях предотвращения распространения инфекционного заболевания (COVID-19) 17 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1117 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 338 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 67 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 255 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 110 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 151 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 544 2
Cosmopolitan 22 1
GQ 12 1
IDC - International Data Corporation 4535 4
Gartner 3200 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2699 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 605 2
Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс 18 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 65 1
OWASP Top - Open Web Application Security Project 45 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 99 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 497 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 547 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 336 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 34 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1421 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 741 2
CNews Женщины года в отрасли ИТ 8 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 62 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 19 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
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