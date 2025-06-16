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K2 Cloud примет участие в CNews Forum Кейсы 2025

Облачный провайдер K2 Cloud представит свои решения на стенде №29.

K2 Cloud входит в экосистему брендов ведущего российского системного интегратора К2Тех и является разработчиком облачной платформы К2 Облако, развернутой на базе сети высоконадежных дата-центров (Tier III).

Помимо сервисов публичного облака (IaaS и PaaS) K2 Cloud предоставляет профессиональные сервисы по проектированию, администрированию и развитию ИТ-инфраструктур в К2 Облаке и на платформах внешних провайдеров, созданию и поддержке инфраструктур разработки и запуска решений на базе контейнеров, выстраиванию лучших практик DevOps.

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цифровизация

На стенде можно будет задать вопросы экспертам K2 Cloud и узнать из первых рук – об опыте реализации на базе К2 Облака систем управления предприятием , приложений e-commerce, микросервисных архитектур для ускорения цифровизации, об импортозамещении инфраструктурных сервисов и о многих других прикладных кейсах использования облачной платформы.

А также принять участие в розыгрыше книги исследований K2 Cloud Research Book 2025 и других ценных призов.

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