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Софт Плюс Hexway Хексвей
Hexway — российская компания, разрабатывающая продукты для автоматизации процессов в области информационной безопасности. Продукты Hexway автоматизируют рутинные задачи, связанные со сбором и обработкой данных, организацией работы внутри отделов и взаимодействием с заказчиками. Решения Hexway помогают специалистам по пентесту и AppSec-командам оптимизировать рабочие процессы, улучшить коммуникацию и повысить эффективность работы, чтобы выпускать продукты, устойчивые к киберугрозам.
|27.03.2025
|ГК Softline и Hexway договорились о продвижении решений для безопасной разработки и пентеста 1
|26.08.2024
|Под ковровые санкции США попали создатели Linux «Альт», ИБ-«дочка» МТС и бывшая «дочка» Сбербанка 2
Софт Плюс и организации, системы, технологии, персоны:
|Евдокимов Дмитрий 27 1
|Ашманов Игорь 41 1
|Воронков Александр 3 1
|Чербов Глеб 2 1
|Спиридонов Виктор 1 1
|Чаштушин Дмитрий 1 1
|Габитов Марат 1 1
|Климин Евгений 1 1
|Реутов Игорь 1 1
|Сакаева Камилла 2 1
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