Sitronics Group расширила возможности для цифрового мониторинга с помощью дронопортов, спутников и носимых устройств

Sitronics Group (входит в АФК «Система») сообщила о том, что применяет комплекс инструментов для оказания услуг цифрового мониторинга.

Для решения различных задач мониторинга территорий Sitronics Group начала применять дронопорты – станции для автономного запуска беспилотных дронов. Компания обеспечивает развертывание инфраструктуры автоматических станций взлета и посадки дронов для получения в оперативном режиме данных из любой точки в городской среде. Дронопорт заряжает беспилотные аппараты, осуществляет их запуск в автоматическом режиме.

С помощью решения можно осуществлять мониторинг изменений городской среды, транспортной инфраструктуры, контролировать строительные площадки и обеспечивать охрану объектов.

У Sitronics Group есть опыт реализации проектов цифрового мониторинга территорий и земель. В зависимости от задач компанией используются различные инструменты сбора данных: беспилотные летательные аппараты, а также спутники. Так, в Тюмени был осуществлен пилотный проект для анализа состояния угодий, строительных объектов, дорог и промзон в динамике за несколько лет с помощью спутниковых снимков. Обработка данных проводилась с помощью геоинформационной системы, использующей компьютерное зрение. Для осуществления новых проектов компания планирует применять спутниковые данные, получаемые с низкоорбитальных малых космических аппаратов компании «Спутникс», входящей в Sitronics Group.

Мониторинг городских территорий важен для контроля за соблюдением земельного и налогового законодательства. Комплексное решение можно применить для выявления несанкционированных свалок и незаконного строительства, нарушения границ участков, их нецелевого использования. Решения компании применимы для мониторинга сельскохозяйственных угодий, климатических изменений, незаконных вырубок, а также для раннего выявления лесных пожаров и экомониторинга. В сфере сельского хозяйства они помогут отслеживать состояние угодий и контролировать деятельность получателей субсидий.

Для мониторинга и контроля с целью обеспечения безопасности персонала Sitronics Group разработала специальное решение, которое подходит промышленным, добывающим и строительным предприятиям. Решение, представленное на выставке, состоит из веб-платформы, серверной платформы, сети маяков и носимых устройств (трекеров и умных часов), позволяет отслеживать местоположение и состояние сотрудников и техники на предприятиях. Дополнительно умные часы обеспечивают онлайн мониторинг уровня содержания опасных газов, температуры тела, пульса, оперативную обратную связь (кнопка SOS), возможность передачи заданий сотрудникам и контроля их исполнения.

«С помощью комплекса наших инновационных решений мы можем полноценно внедрять сервисы мониторинга геоаналитики для всевозможных государственных и бизнес-задач в различных сферах: от строительной и транспортной – до обеспечения безопасности и контроля за ресурсами», – сказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.