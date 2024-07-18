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Аналитика МТС: жители Хакасии используют планшеты для общения и развлечений

ПАО «МТС» проанализировала рынок планшетов и их использование жителями Хакасии. По данным BigData МТС, 48% от всего мобильного трафика абонентов МТС в республике, использующих планшеты, приходится на социальные сети, 17,5% на мессенджеры и 14 % на просмотр видео. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Продажи планшетов в России второй год подряд демонстрируют положительный результат. Так, с января по июнь 2024 г. было продано 1,18 млн устройств на сумму 26,2 млрд руб., что больше, чем годом ранее на 30% в штуках и на 32% в деньгах. По итогам продаж за полугодие в республике Хакасия лидирующие позиции заняли бренды Samsung, Huawei и Apple.

«По итогам первого полугодия планшеты Huawei входят в топ-3 популярных брендов по продажам в России. Это говорит о том, что устройства этого производителя очень востребованы в нашей стране. Уже на этапе предзаказов мы увидели высокий интерес к новинкам, поэтому уверены, что после старта продаж спрос на них только увеличится», — сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

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