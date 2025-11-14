МТС пришла в Толстый Мыс

МТС запустила сеть высокоскоростного интернета в поселке Толстый Мыс Балахтинско-Новоселовского округа. Более 600 жителей населенного пункта, расположенного на юго-западе Красноярского края, получили стабильный доступ к сети LTE. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новое телеком-оборудование МТС обеспечивает высокоскоростным интернетом жителей на территории всего поселка — в жилом массиве и общественно-значимых местах, в частности, в Доме культуры, детском саду, школе, ФАПе, магазинах и отделении почты. Появление быстрого мобильного интернета позволит людям оцифровать и упростить часть своего быта. К примеру, станет легче заказывать нужные товары, оформлять документы через госуслуги, быть на связи с родными.

Связь четвертого поколения окутывает и одноименное озеро поблизости, известное среди любителей зимней рыбалки из Красноярского края как локация, где водится карась. Доступ к сети МТС позволит рыбакам круглосуточно находиться на связи со службами спасения, пользоваться навигационными системами и по видеосвязи делиться впечатлениями от своего улова.

«В этом году мы много работаем над улучшением качества связи в Красноярском крае, активно расширяем покрытие и наращиваем интернет-мощности в малых населенных пунктах региона. На сегодняшний день силами наших связистов к сети LTE подключены более 100 населенных пунктов края, включая малые города и села, ключевые автодороги и туристические локации», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Поселок Толстый Мыс получил свое название от горы Толстый Мыс, изначально названной по-хакасски «Тоспах Тигей» — «толстая вершина». Первыми жителями поселка стали переселенцы из Казахстана, Алтая и Урала.