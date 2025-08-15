Разделы

Больше 9000 раз мошенники пытались дозвониться до жителя Красноярского края

МТС проанализировала количество звонков от спамеров и мошенников жителям Красноярского края за первую половину 2025 г.. В общей сложности за первые шесть месяцев 2025 г. антиспам-решение МТС «Защитник» оградило жителей Красноярского края от 26 млн нежелательных вызовов. Если бы все эти разговоры состоялись, то красноярцы бы потратили на них почти 12 лет. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего абонентам региона надоедали банки и финансовые организации, реклама и опросы, а также коллекторы. Возможные мошенники также попали в топ анти-рейтинга и расположились на восьмой строчке.

Как внедрить ИИ в промышленную инфраструктуру

Самым атакуемым абонентом стал житель региона, которому пытались дозвониться почти 9500 раз. Эти попытки были заблокированы умной системой.

«Современные мошенники постоянно придумывают новые способы обмана, и порой даже бдительные люди попадаются на их уловки. В ответ на это сотовые операторы разрабатывают защитные механизмы. В частности, технология "Безопасный звонок" в режиме реального времени оценивает разговор и при угрозе мошенничества тут же оповещает абонента голосом», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

