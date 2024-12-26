Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

К сезону новогодних путешествий МТС обновила цифровой гид по локальной кухне Сибири

МТС в преддверии зимних каникул обновила гид по гастрономическим достопримечательностям и особенностям локальной сибирской кухни. Теперь горожане и туристы, приезжающие на новогодние праздники в Красноярск, смогут открыть для себя новые заведения с популярными блюдами разных стран мира и сориентироваться в многообразии местной локальной кухни. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В обновленный гастрономический гид вошли новые тематические подборки заведений Красноярска. Например, отмечены рестораны-обладатели премии Wheretoeat Siberia 2024, а также самые популярные, панорамные и итальянские заведения краевой столицы. Цифровой гид от МТС Travel теперь содержит рекомендации не только для гастрономического, но и барного туризма. Добавлены также актуальные специалитеты и полезные советы для путешественников — в частности, о выборе вкусных сувениров.

Из онлайн-гида туристы узнают, где в Красноярске попробовать пиццу на закваске из Неаполя, стейки из угольного хоспера, хинкали с тамбовским окороком и никири с мармеладом из перца. Гид порекомендует, какие вкусные сувениры можно привезти из краевой столицы — например, слабосоленую черемшу или маринованный папоротник. Новый раздел гастрономического гида «Афиша мероприятий» поможет не пропустить интересные гастрономические события — в частности, фестиваль ухи на берегу Енисея или фестиваль ужинов из локальных продуктов посреди тайги.

«За последние годы Красноярск не только укрепил позиции одного из центров делового туризма в Сибири, но и стал городом, куда все чаще приезжают гости со всей России — за новыми культурными, гастрономическими и иными впечатлениями. Мы увидели, насколько популярным становится Красноярск, и первыми создали гид по вкусным достопримечательностям и особенностям сибирской локальной кухни. Затем МТС Travel масштабировал этот опыт на всю страну — цифровые гиды появились в Калининграде, Приморье, Камчатке, Кирове, Самаре и Казани. Наш гид уже стал отличным помощником для туристов в планировании досуга и выборе интересных для посещения заведений», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

SMS-сообщение со ссылкой на гид приходит абонентам МТС в зонах, где сосредоточено больше всего гастроточек. Абонентам других операторов гид доступен по прямой ссылке. В дополнение к уже имеющимся гидам путеводители по местной гастрономии от МТС Travel также планируется запустить в Нижнем Новгороде, Новосибирске и Екатеринбурге.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Кирилл Бойко, K2 Cloud: Публичные провайдеры предлагают уровень безопасности, сопоставимый с частными облаками

Apple объяснила, почему удаляет VPN из российского магазина приложений: этого требует законодательство России

Александр фон Розен, Единый ЦУПИС: Выполнить функции ассистента ИИ уже может, но генерировать код для высоконагруженных систем — еще нет

Власти проверят компьютерные игры и сайты доставок на наличие «манипулятивных механик»

Главные научные открытия 2024 года для ИКТ-отрасли: выбор CNews

Хакеры взломали магазин Европейского космоагентства и воруют у космических романтиков данные банковских карт

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova Y72S: эффектный и надежный

Обзор ноутбука HIPER WORKBOOK I151: универсальный помощник для дома и офиса

Как организовать для компании квиз или викторину самостоятельно: лучшие сайты и приложения

Показать еще

Наука

35 000-летний котенок саблезубого тигра с сохранившимися усами найден в вечной мерзлоте в Сибири

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют
Показать еще