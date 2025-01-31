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За 2024 г. в Красноярском крае количество онлайн-совещаний выросло в четыре раза

ПАО «МТС» проанализировала востребованность онлайн-мероприятий на платформе «МТС Линк» среди жителей Красноярского края за 2024 г. Красноярцы провели в четыре раза больше онлайн встреч и вебинаров, чем годом ранее, а лидерами среди отраслей, где чаще совещаются в дистанционном режиме, стали образование, социальная сфера и промышленность. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В 2024 г. пользователи «МТС Линк» проводили онлайн-встречи в четыре раз чаще, чем годом ранее. Больше всего отечественным софтом для онлайн-коммуникаций воспользовались представители образовательных и бюджетных организаций — на них пришлось 36% всех онлайн-совещаний в 2024 году, 18% — на учреждения высшего, среднего и общего образования, и еще 18% — на культурные, социальные ведомства и органы муниципальной власти. Следом идет промышленность — чуть более 10%. Совещания представителей среднего и малого бизнеса составили порядка 6% от всех проведенных с помощью платформы. На коммуникации среди работников сферы здравоохранения также пришелся результат в чуть менее 6%.

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«С каждым днем все активнее красноярские компании и ведомства переходят на российские решения для онлайн-коммуникаций. Наша цифровая платформа «МТС Линк» поможет в организации дистанционных совещаний, семинаров и конференций, а интегрированный в продукт ИИ-помощник может напоминать об итогах прошедших онлайн-встреч, находить нужные записи, составлять сводки информации по определенной теме, а также выделять ключевые моменты обсуждений в чатах», — отметил директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Ранее МТС перевела один из вузов Красноярского края на отечественную онлайн-платформу «МТС Линк». С помощью цифрового решения МТС сотрудники Красноярского государственного медицинского университета имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого могут проводить лекции, вебинары, научно-практические конференции, к которым одновременно могут подключиться до 5000 слушателей и 30 спикеров. Кроме того, университет может организовывать онлайн-семинары, практикумы и административные совещания с участием 200 спикеров.

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