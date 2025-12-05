Успешное импортозамещение в ключевой государственной системе: ГИС ГМП перешла на отечественные технологии. Инфраструктура на базе Oracle полностью выведена из эксплуатации

Создание импортонезависимой инфраструктуры Государственной информационной системы государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП) полностью завершена миграцией с базы данных Oracle на Postgres Pro Shardman с использованием программных решений «БПС Инновационные программные решения». Об этом CNews сообщили представители «БПС Инновационные программные решения».

Переход на отечественную СУБД потребовал от всех компаний-участников, вовлеченных в проект, перестройки логики процессов и подходов. Интеграционная платформа СВИП (реестровая запись 14011) от «БПС Инновационные программные решения» является основой самой важной транзакционной части ГИС ГМП, включая маршрутизацию запросов, квитирования и взаимодействия существующего ПО в Казначействе России. СВИП предназначена для реализации интеграции большого количества систем путем настройки гибкой маршрутизации сообщений, используя оркестратор бизнес-процессов и для преобразования форматов данных на базе low-code/no-code.

Масштаб проекта поражает своими показателями: объем перенесенных данных составил около 200 Тбайт; система обеспечивает работу 2,7 тыс. бизнес-процессов; TPS (транзакций в секунду) достигает 4,8 тыс.

ГИС ГМП представляет собой централизованную систему, обеспечивающую прием, учет и передачу информации между ее участниками, которыми являются администраторы доходов бюджета, организации по приему платежей, порталы, многофункциональные центры, взаимодействие которых с ГИС ГМП производится через систему межведомственного электронного взаимодействия. ГИС ГМП позволяет физическим и юридическим лицам получить информацию о своих обязательствах перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по принципу «единого окна».

Все программные продукты, поставляемые «БПС Инновационные программные решения» в рамках проектов ГИС ГМП, ГИС ЭС и «Электронный бюджет», отвечают требованиям Казначейства России в части производительности и отказоустойчивости, а также полностью соответствуют нормативно-правовым актам в сфере импортозамещения.