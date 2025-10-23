Разделы

«Рег.облако» запустил виртуальные роутеры для сетевой инфраструктуры

Российский провайдер «Рег.облако» интегрировал в облачную платформу виртуальные роутеры. Сервис позволяет настраивать маршрутизацию трафика между виртуальными машинами, организовывать связность в приватных сетях и подключать ресурсы к интернету через единый IP-адрес по технологии NAT (механизм преобразования IP-адресов). Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Новый продукт работает как программный аналог классического маршрутизатора. Архитектура решения построена с акцентом на безопасность, предлагая встроенные механизмы для изоляции трафика и защиты данных. Программное решение «Рег.облака» поможет организовать изолированные среды для разработки и тестирования с выходом в интернет и подключать их к корпоративному контуру через защищенные соединения.

«Виртуальные роутеры позволяют создавать сложные сетевые конфигурации без покупки и обслуживания дорогостоящего «железного» оборудования. Решение не только более экономично, но и предоставляет гибкость для масштабирования сети под меняющиеся бизнес-задачи, что особенно актуально для компаний с развитой облачной инфраструктурой», — сказал Алексей Тюняев, директор по облачным продуктам «Рег.облака».

С новым сервисом «Рег.облака» компании получат важный инструмент для управления всей облачной сетевой инфраструктурой. А создание безопасных приватных сетей в облаке поможет сотрудникам эффективнее работать, в том числе, с корпоративными ресурсами.

