Интерес российских компаний к «умным» CRM и ERP-системам с искусственным интеллектом вырос в два-три раза

За последний год российские игроки стали активнее интересоваться CRM и ERP-системами с интеграцией искусственного интеллекта (ИИ). Согласно исследованию компании BusinessPad, российского разработчика Light ERP-решений, число поисковых запросов, связанных с ИИ в бизнес-софте, в период с июня 2024 г. по июнь 2025 г. увеличилось в два-три раза год к году. Так, количество запросов «Битрикс24 ИИ» выросло на 600%, «CRM с нейросетью» — на 550%, «ai CRM» — на 170%, «ИИ в 1С» — на 85%, «ERP ai» — на 33%. Об этом CNews сообщили представители BusinessPad.

Эксперты BusinessPad отмечают, что, несмотря на рост интереса, массового внедрения технологий ИИ в ПО пока не наблюдается. «Рынок находится на стадии активного поиска и экспериментов — компании изучают, как и где можно эффективно применять ИИ, однако зрелых кейсов пока немного», — сказал Кирилл Гончаров, директор по продукту и цифровой трансформации BusinessPad.

На сегодняшний день возможности генеративного ИИ в CRM и ERP-системах преимущественно направлены на автоматизацию рутинных операций — создание шаблонных текстов, маршрутизацию обращений и обработку повторяющихся запросов.

«Мы прошли через этапы тестирования и пилотных проектов, и только спустя год стало понятно, как именно ИИ можно интегрировать в наши решения, — сказал Кирилл Гончаров. — Это не столько предиктивная аналитика, сколько новые интерфейсы и вспомогательные сценарии, повышающие эффективность повседневных операций».

Например, автоматизация создания типовых текстов, таких как описания вакансий, позволяет значительно сэкономить время сотрудников. При этом уровень ошибок ИИ остается приемлемым: человеку достаточно быстро проверить результат и принять его к использованию. Такой подход освобождает ресурсы специалистов для более творческих и стратегических задач.

Рост интереса к «умным» CRM и ERP-системам обусловлен нехваткой квалифицированных кадров, увеличением объемов данных и потребностью оптимизировать бизнес-процессы. При этом барьерами на пути внедрения ИИ остаются отсутствие четкого запроса у бизнеса и нежелание компаний менять устоявшиеся подходы.

«Внедрение ИИ требует организационной гибкости и постоянного улучшения. Но те компании, которые активно экспериментируют и адаптируются, уже получают ощутимые преимущества в повышении операционной эффективности и качестве сервиса», — отметили в BusinessPad.