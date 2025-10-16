«Яндекс Карты» помогут российским туристам сориентироваться в аэропорту Стамбула

«Яндекс Карты» научились строить маршруты внутри крупнейшего аэропорта Турции — главного аэропорта Стамбула (IST). Обновление поможет туристам построить маршрут прямо до выхода на посадку и не заблудиться при пересадке. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Карт».

Чтобы построить маршрут по аэропорту, пользователю достаточно выбрать свой этаж, уточнить свое местоположение и найти конечную точку — например, нужный магазин или ресторан. А чтобы построить маршрут к нужному гейту, нужно найти его на карте, зажать и кликнуть «сюда».

Как и при построении маршрутов внутри российских аэропортов, «Карты» предложат несколько вариантов пути с учетом особенностей аэропорта Стамбула. Например, приложение подскажет, где по пути нужно пройти предполетный досмотр, какой лестницей лучше воспользоваться и где сойти с эскалатора. Для людей, которым сложно передвигаться, работает привычная опция «избегать лестницы» — при ее выборе приложение подскажет, каким лифтом лучше воспользоваться по пути.

Чтобы включить маршрутизацию внутри аэропорта Стамбула, «Карты» создали поэтажный план здания — уточнили местоположение эскалаторов, лифтов и других объектов. Технология работает на основе обновленных алгоритмов маршрутизации, которые учитывают этажность. В России эта технология работает в важных зданиях крупных городов страны: в аэропортах, железнодорожных и автовокзалах и торговых центрах.