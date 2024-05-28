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Решение VK HR Tek помогло Pony Express сократить срок подписания кадровых документов до 30 секунд

Благодаря внедрению системы кадрового электронного документооборота на базе VK HR Tek компания Pony Express получила возможность подписывать документы практически моментально. Об этом CNews сообщили представители VK.

Pony Express — служба курьерской доставки с 84 экспресс-центрами по всей стране, включая Дальний Восток. До перехода на КЭДО подписание документов сотрудниками из удаленных регионов могло занимать неделю и больше. После внедрения решения VK HR Tek на это требуется не более 30 секунд: типовые документы формируются автоматически, ответственные лица могут подписать их одним кликом. Кроме того, сократились затраты на пересылку кадровых документов между филиалами.

«VK HR Tek автоматизирует рутинные операции HR-департамента, что позволяет разгрузить сотрудников и дает им возможность сосредоточиться на более сложных и интересных задачах. Сотрудники Pony Express оценили преимущества перехода на КЭДО и активно подключались к процессу. HR-специалисты были готовы к перестройке принципов работы и обучению сотрудников, а руководители филиалов инициировали подключение к проекту своих подразделений», — сказала руководитель отдела кадров Pony Express Инесса Миронова.

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Использование VK HR Tek сделало процессы более прозрачными: например, получение уведомлений об отпуске коллег упрощает планирование работы в команде. Сервис доступен в веб-версии и мобильном приложении, и сотрудники могут в любой момент получить доступ к нужному документу или узнать, на каком этапе находится подписание.

Компания перевела в цифровой формат все кадровые процессы, которые законодательство позволяет осуществлять в электронном формате. За счет сокращения использования бумаги деятельность Pony Express стала экологичнее.

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