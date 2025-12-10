Разделы

Треть всех новых сайтов Т2 за 2025 г. построены на отечественном оборудовании

Т2, российский оператор мобильной связи, доведет долю базовых станций «Булат» на своей сети до 3% к концу 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Это обусловлено тем, что треть всех новых сайтов 2025 г. Т2 построила на отечественном оборудовании, объяснил заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Т2 Алексей Дмитриев.. Он также добавил, что в 2028 г. оборудование для пакетной коммутации от другого отечественного вендора – компании «Протей» – будет обслуживать LTE-трафик во всех макрорегионах Т2.

Импортозамещение – основной фокус Т2 в 2025 г. «Базовые станции становятся драйвером роста мобильной сети в целом, влияя на географическое развитие операторов. Мы протестировали пять потенциальных поставщиков и остановились на решении компании «Булат». Это первая базовая станция в стране, которая работает с 2G и 4G, что отличает решение от китайских аналогов второго и третьего эшелона, и в этой же части соответствует положениям иностранных вендоров класса А», – сказал Алексей Дмитриев.

Первые базовые станции «Булата» Т2 вывела в эфир в декабре 2024 г. в Нижегородской области. Уже в августе 2025 г. компания отметила запуск пятисотой базовой станции на сети Курской области, а в ноябре 2025 г. – тысячной в Иркутской области. Итого на конец 2025 г. более 30% новых сайтов Т2 будут работать на российском оборудовании, всего количество сайтов на «Булате» к концу декабря 2025 г. достигнет 3%.

Помимо этого, Алексей Дмитриев сообщил о том, что на текущий момент весь LTE-трафик макрорегиона «Волга» обслуживается с использованием пакетного ядра компании «Протей» – другого российского разработчика: «В следующем году планируем перенести на отечественное оборудование и трафик макрорегиона "Сибирь"». В 2028 г. импортозамещение коснется всех макрорегиональных площадок Т2, пообещал он.

