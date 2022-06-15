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VK выпустила продукт для социализации и управления опытом сотрудников

VK выпустила продукт для социализации и управления опытом сотрудников – VK People Hub Social Box. С его помощью клиенты смогут за 14 дней развернуть полноценную цифровую среду, в которой у сотрудника появится возможность следить за событиями и новостями компании, вести тематические блоги, проектные группы или профессиональные сообщества, общаться и получать быстрый доступ к необходимой корпоративной информации.

«Пользователи привыкли общаться в соцсетях и решать свои ежедневные задачи с помощью онлайн-сервисов. При этом на работе сотрудникам нужны такие же понятные, простые и удобные инструменты, чтобы общаться с коллегами, обмениваться новостями, предлагать идеи и проводить опросы мнений в командах, – сказал Алексей Дмитриев, директор по развитию HR Tech компании «VK Цифровые технологии». – С помощью Social Box компании смогут быстро развернуть решение для социализации сотрудников в своем бизнесе. По опыту VK и наших клиентов, инструменты социализации и управления опытом сотрудников позволяют на 20% увеличить производительность команды при росте вовлеченности на 10%».

Решение разработано на базе платформы VK People Hub и может располагаться как на серверах заказчика, так и в облаке VK Cloud Solutions. Внедрение базовой функциональности и интеграция с существующими корпоративными информационными системами занимает минимум времени. Более того, продукт масштабируется, поддерживая высоконагруженные сервисы для бизнеса с численностью в сотни тысяч сотрудников.

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Бизнес

Коробочное решение VK People Hub Social Box можно легко трансформировать в полноценную платформу, подключив другие модули VK People Hub. Клиентам станет доступна дополнительная функциональность в направлениях социализации, автоматизации рутинных запросов, управления талантами, обучения и карьерного развития.

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