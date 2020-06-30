Банк «Санкт-Петербург» предложил новые онлайн-кассы для эквайринга

Банк «Санкт-Петербург» предложил клиентам новые онлайн-кассы со встроенным эквайрингом. Компактное мобильное устройство – кассу А930 – можно заказать за 24 тыс. руб. либо приобрести в рассрочку на 12 месяцев за 2,5 тыс. руб. в месяц.

Устройство включает в себя онлайн-кассу, аппарат по приему банковских карт и интуитивно понятное кассовое программное обеспечение. Таким образом, клиенту не придется покупать отдельно кассу и терминал. Банк «Санкт-Петербург» совместно с партнером – компанией «Платежные технологии» – предлагает оформление онлайн-кассы А930 «под ключ», что включает в себя регистрацию кассы в ОФД, налоговой инспекции и приобретение фискального накопителя. Клиент, заказавший такое оборудование, получает низкую ставку комиссии по торговому эквайрингу – 2% от суммы операции, независимо от вида деятельности и оборота денежных средств.

«Новейшее оборудование, которое мы предлагаем, подходит для любого бизнеса, где требуется использовать контрольно-кассовую технику и передавать данные в налоговую инспекцию, – сказал вице-президент – директор департамента продуктов банка "Санкт-Петербург" Дмитрий Алексеев. – Потенциально это 30 тыс. клиентов банка. Мы надеемся на высокий спрос на такую технику: ведь многие клиенты переходят или уже перешли на наиболее перспективное сейчас сочетание офлайн и онлайн-бизнеса. Мы стараемся поддержать развитие бизнеса наших клиентов, в том числе и с помощью самых актуальных технологических решений».