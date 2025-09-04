В России крупнейший за 30 лет обвал спроса на технику. Покупателям не нравятся новые цены, продавцы недовольны

Глава DNS рассказал о крупнейшем за последние 30 лет падении спроса на технику в России. Он увязал это со слишком высокими ценами – россияне ждут, пока они упадут, и ничего не покупают без острой необходимости.

Россияне в режиме ожидания

В России зафиксирован крупнейший обвал спроса на электронику за последние 30 лет, то есть с 1995 г., когда страна восстанавливалась после развала СССР. Столь неутешительные факты сообщил РБК глава DNS Group Дмитрий Алексеев, не раскрыв абсолютные (численные) показатели.

По его словам, настолько внушительное падение потребительского спроса – это сейчас основная проблема для развития бизнеса. Про ключевую ставку, кадровый голод и высокий курс доллара он не упомянул.

Алексеев подчеркнул, что россиянам явно не нравится, что они видят на ценниках – жители страны теперь выбирают «между дорогостоящей покупкой и возможностью заработать на ожидании ее удешевления», пишет РБК. В качестве примера дорогой покупки Алексеев привел телевизор, а в качестве примера ожидания – хранение денег на депозитах.

«За 30 лет ведения бизнеса я не помню ситуации, чтобы рынок потребительских товаров в номинальных рублях, просто в рублях сокращался. У нас были периоды, когда рынок мог падать в штуках, в долларах, но вот в рублях, без учета даже инфляции, он никогда не падал», – отметил Дмитрий Алексеев.

CNews писал о падении продаж в России в 2025 г. ноутбуков и смартфонов с планшетами.

Общая беда

Глава DNS Group посетовал, что в рублях российский рынок техники обвалился по итогам первых восьми месяцев 2025 г. в очень многих категориях. При этом сами категории он не назвал, отметив лишь, что бизнес, работающий в этой области, вынужден выживать и «выстраивать гипотезы о том, какие модели потребления будут актуальны».

Алексеев подчеркнул, что россияне наращивают объемы своих депозитов в банках «опережающими темпами». С его слов, для бизнеса это фактор неопределенности.

«Мы видели, что депозиты переманивают у нас клиентов. Произойдет ли обратный эффект, не знаем. Мы должны либо делать ставку, либо подразумевать разные сценарии. Один из вероятных сценариев, что все-таки динамика курса переломится и мы можем увидеть к Новому году и 100 (руб. за доллар. – прим. CNews), гадание на курсе неблагодарная вещь. Но мы в своих бизнес-моделях вынуждены рассматривать и такие сценарии», – сказал РБК глава DNS.

Онлайн все портит

Классические ритейлеры, к которым относится и DNS, страдают не только от того, что россиянам не нравятся нынешние цены и, наоборот, нравятся ставки по депозитам. Свой удар по ним наносят и маркетплейсы.

Алексеев назвал торговые площадки «дизрапторами» (от англ. disruptor – «разрушитель»). Так называют компании, которые приходят на тот или иной рынок и начинают кардинально менять его давно устоявшиеся устои. В сегменте ритейла этим занимаются маркетплейсы – они пришли и начали теснить классических офлайн-продавцов, предлагая потребителям новые способы совершения покупок.

Это касается не только техники. Маркетплейсы перетягивают, в числе прочих, покупателей несетевых офлайновых магазинов спорттоваров, в результате чего те массово закрываются. В начале сентября 2025 г. «Коммерсант» писал, что к началу августа 2025 г. число таких магазинов по всей России снизилось на 6% год к году, упав до 3800. В городах-миллионниках, которых в России всего 16, сокращение за тот же период было еще более выраженным - сокращение оказалось более заметным – на 9,5%, до 1200.

Маркетплейсы на сферическом коне в вакууме

Алексеев подчеркивает, что маркетплейсы «совершили значимую революцию с точки зрения доступности товаров по всей территории страны», пишет РБК. «Это факт на столе, его нельзя не признавать», – добавил он.

По словам Алексеева, дошло до того, что к осени 2025 г. 15% всего рынка розничной торговли в России удерживали всего два маркетплейса. Их названия он не раскрыл, но велика вероятность, что это Ozon и Wildberries, являющиеся крупнейшими торговыми площадками в России.

Алексеев отметил, что около 15% бизнеса крупных маркетплейсов базируется на трансграничной торговле, а такой товар, с его слов, не нужно ни маркировать, ни сертифицировать, как и платить с него НДС. «На единицу товара, ввезенного по этой схеме, разница достигает 20%. Это никакой эффективностью не покрывается. Если это ок, весь рынок будет так работать, давайте так. Тогда через два-три года примерно 30-40% всего бизнеса будет проходить через этот канал. Но это, как бы кажется, не очень разумная политика с точки зрения государства. Потому что это дырка на таможне», — сказал глава DNS РБК.

Но массовый переход на такую модель хоть и будет выгоден покупателем ввиду более низких цен, но лишь на начальном этапе, подчеркнул Алексеев. Недополученный доход с НДС и прочих выплат власти могут скомпенсировать всероссийским повышением НДС с нынешних 20% до 25%, считает он. Напомним, что с 1 января 2004 г. до 1 января 2019 г. НДС в России составлял всего 18%.