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МТС первой накрыла LTE-сетью малочисленные деревни Халюты и Ясачная Хайрюзовка

МТС обеспечила доступом к цифровым сервисам жителей деревень Ясачная Хайрюзовка и Халюты в Усть-Удинском районе Иркутской области. Голосовая связь и высокоскоростной мобильный интернет здесь появились впервые. Проект реализован совместно с Министерством цифрового развития и связи Иркутской области в рамках региональной программы содействия развитию связи. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили и запустили современную телеком-инфраструктуру в Усть-Удинском районе, что обеспечило населенные пункты Ясачная Хайрюзовка, где проживают около 120 человек, и Халюты, с численностью населения менее 250 жителей, голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом. Сеть МТС покрывает жилые улицы и социальные объекты, в частности, Бурятский культурный центр и Усть-Удинскую районную больницу. Теперь у сельчан есть возможность пользоваться современными цифровыми услугами. Например, оформлять документы на «Госуслугах», общаться с близкими в соцсетях и мессенджерах, узнавать последние новости, смотреть фильмы и сериалы в хорошем качестве.

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Цифровизация

«МТС продолжает планомерную работу над развитием телеком-инфраструктуры региона, включая обеспечение высокоскоростным интернетом и голосовой связью малых сел и деревень области. Жителям необходимо иметь онлайн-доступ к социально-значимым ресурсам – порталам государственных услуг, медицинских и образовательных учреждений, онлайн-банкингу и многим другим. Только в этом году связь МТС появилась в 56 селах 16 районов Иркутской области. Наличие стабильного доступа в интернет может стать толчком к развитию малых населенных пунктов и открыть новые возможности для их жителей, например, в сфере туризма, сельского хозяйства и образования», – сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

«Обеспечение связью и доступом к интернету малонаселенных пунктов – одна из важных задач, стоящих перед министерством. Так с 2024 г. в рамках реализации государственной программы Иркутской области «Цифровое развитие, связь и телекоммуникации на 2024-2030 гг.» министерство предоставляет субсидии муниципальным районам Иркутской области на обеспечение малонаселенных пунктов доступом к услугам связи. В этом году средства доведены до четырех населенных пунктов Нукутского, Тулунского и Усть-Удинского районов, что в свою очередь подтверждает эффективность формирования политики цифрового развития Иркутской области, – отметил министр цифрового развития и связи Иркутской области Александр Селедцов.

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