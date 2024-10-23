Гигантский российский завод отворачивается от западного софта. Тысячи ПК мигрируют с Windows на отечественный Linux и СУБД

Магнитогорский металлургический комбинат отказывается от иностранного ПО в пользу отечественных разработок. Импортозамещение запланировано крупномасштабное – несколько тысяч ПК в итоге будут переведены на российское программное обеспечение, включая операционную систему, СУБД и службы каталогов. Магнитогорский металлургический комбинат – один из крупнейших заводов в своей отрасли.

Курс на отечественное

Магнитогорский металлургический комбинат начал массовый отказ от иностранного ПО и замену его на суверенные решения, сообщили CNews представители «Группы Астра». Выбор был сделан в пользу решений этой группы компаний, а сам процесс перехода уже начался в рамках соглашения, подписанного между комбинатом и «Группой Астра».

Пилотный проект по переходу на ОС Astra Linux Special Edition (предназначена, в том числе, для организаций с доступом к гостайне, располагает сертификатом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю – ФСТЭК) стартовал в 2023 г. В рамках этой инициативы было переведено 400 пользовательских рабочих мест.

На вопрос редакции CNews, какая ОС использовалась на этих ПК до установки Astra Linux, представители «Группы Астра» ответили, что Магнитогорский металлургический комбинат «переходит с продуктов Microsoft». К моменту выхода материала у этой американской корпорации, которая, к слову, регулярно применяет санкции к своим российским пользователям, в активе была лишь одна ОС – Windows.

Магнитогорский металлургический комбинат работает с 1932 г., его возвели всего за три года. К моменту выхода материала он являлся одним из крупнейших в своей отрасли, периодически занимая первое место и иногда уступая его Новолипецкому металлургическому комбинату и «Северстали».

Дальше – больше

Завершив пилотное тестирование российской Astra Linux, завод приступил к следующему этапу. В «Группе Астра» рассказали CNews, что до конца 2024 г. комбинат переведет еще 700 рабочих мест в нескольких своих подразделениях, тогда как в 2025 г. будет запущено «планомерное импортозамещение ПО на рабочих местах на всех его предприятиях».

«Подписанное соглашение позволит нам планомерно, следуя нашей дорожной карте, в течение нескольких лет перевести весь объем компьютерного оборудования – около 13 тыс. единиц – на российское ПО», – сказал CNews генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

Что еще более важно, отказаться Магнитогорский металлургический комбинат намерен далеко не только от западной операционной системы. Список на тотальное импортозамещение включает переход на российские: службу каталогов, системы организации безопасной мобильной работы персонала и систему управления базами данных (СУБД).

Например, у Microsoft есть СУБД MS SQL, тогда как «Группа Астра» предлагает на замену ей свой продукт – PostgreSQL Tantor. Также с 2021 г. она развивает собственную службу каталогов ALD Pro, которая способна заменить собой Microsoft Active Directory.

Персонал без поддержки не останется

Одна из главных проблем, связанных с импортозамещением, на любом предприятии – это отсутствие у сотрудников опыта работы в новом для них программном обеспечении. Чтобы минимизировать сложность адаптации работников в новом виртуальном окружении, Магнитогорский металлургический комбинат совместно с «Группой Астра» проведет обучение персонала.

На вопрос редакции CNews о причинах выбора именно в пользу решений «Группы Астра» при наличии в России широкого выбора отечественных операционных систем («Альт», «Ред ОС» и пр.) представители Магнитогорского металлургического комбината ответили: «Решения на базе экосистемы "Группы Астра", флагманским продуктом которой является ОС Astra Linux, – осознанный выбор ММК в рамках реализации программы перехода на отечественные ИТ-решения. Был необходим полноценный набор взаимосвязанных отечественных продуктов, который бы оптимально встраивался в ИТ-инфраструктуру и закрывал ключевые потребности ПАО «ММК». Еще одно преимущество данных решений заключается в том, что они постоянно обновляются и поддерживаются производителем».

В «Группе Астра» добавили также, что решение о переходе принимали члены комиссии комбината по выбору технических решений в области ИТ.

«Мы понимаем, насколько это серьезная ответственность: нам предстоит решить целый ряд важных задач в области цифровизации металлургии, – сказал CNews генеральный директор «Группы Астра» Илья Сивцев. – Наша команда готова не только предложить стек технологий, который повысит эффективность новых бизнес-процессов комбината, но и при необходимости внести в свой софт доработки, чтобы он наилучшим образом отвечал ожиданиям отрасли».

Параллельно с интеграцией продукции «Группы Астра» комбинат занимается внедрением разработок ряда других отечественных компаний. Так, в конце октября 2024 г. в составе его ИТ-инфраструктуры появилась CRM-система на базе «Битрикс24». Как сообщал CNews, проект был реализован в рамках стратегической инициативы «Фокус на клиентов» руководством комбината.

Больше никакой Windows на российском производстве

Российские заводы начали массово отказываться от продукции Microsoft, и Магнитогорский металлургический комбинат – один из примеров этого. Также в начале октября 2024 г. CNews писал об аналогичной инициативе «Уральского завода гражданской авиации».

В его случае «под нож» отправился почтовый сервер Microsoft Exchange. Чтобы не зависеть от корпорации из недружественной страны, завод заменил Exchange на российский сервер RuPost и перевел на него несколько тысяч почтовых адресов.

Также завод собирается отказаться и от Windows, притом в кратчайшие сроки – до конца 2026 г. В качестве альтернативы была выбрана российская Astra Linux.